Apple TV, disponibile tvOS 14.0.2

Apple ha rilasciato tvOS 14.0.2, secondo aggiornamento di tvOS 14, sistema operativo rilasciato il 16 settembre per la Apple TV HD e Apple TV 4K. Il nuovo update arriva una settimana e mezzo dopo il lancio di tvOS 14.0.1, release che integra miglioramenti generali delle prestazioni e della stabilità.

Apple non ha indicato nelle note di rilascio le novità specifiche di iOS 14.0.2. Si tratta molto probabilmente di un update che integra dei semplici bug-fix.

È possibile impostare l’Apple TV 4K o l’Apple TV HD in modo che i nuovi aggiornamenti vengano installati automaticamente non appena sono disponibili. Basta andare su Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti software e attivare “Aggiornamento automatico”.

È ad ogni modo possibile andare su Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti software e selezionare “Aggiorna software” per verificare la presenza di update. Se è disponibile un aggiornamento, basta selezionare “Scarica e installa” e attendere che l’Apple TV scarichi l’aggiornamento. Al termine del download, l’Apple TV si riavvierà e preparerà l’aggiornamento. È importante Non disconnettere o scollegare l’Apple TV finché l’aggiornamento non viene completato.

Dopo aver preparato l’aggiornamento, l’Apple TV lo installerà. Al termine dell’aggiornamento, l’Apple TV si riavvierà automaticamente.

