Le app Microsoft 365 avranno l’assistente vocale Cortana

Microsoft ha svelato una serie di nuovi aggiornamenti per le sue app Microsoft 365 per dispositivi mobile, con l’arrivo dell’assistente vocale Cortana, nuove funzionalità di intelligenza artificiale e linguaggio naturale in Outlook, Teams, Office Lens (ora Microsoft Lens) e Office Mobile. Ha inoltre introdotto una nuova funzionalità denominata “micro task” che consente di eseguire rapidamente moduli, sondaggi e altro in Office e Teams.

Per gli utenti di Outlook su iOS, Microsoft introdurrà presto la tecnologia AI conversazionale con l’assistente vocale Cortana. Microsoft definisce la funzionalità la prima per «Esperienze assistive interattive con voice forward che mirano a fornire modi utili per organizzare la tua vita quotidiana». In un video di esempio, Microsoft ha mostrato qualcuno che chiedeva “Ehi Cortana, leggi le mie email”, dopodiché l’assistente vocale ha riletto un messaggio recente. L’utente è stata quindi in grado di utilizzare Cortana per pianificare una riunione tramite Outlook.

Microsoft aggiornerà anche Teams, seguito da Outlook e Office, con il supporto per le query in linguaggio naturale, seppur solo in inglese negli Stati Uniti. Si potrà anche utilizzare la ricerca tramite testo o Cortana per trovare messaggi, chat, riunioni e altro ancora. L’app aggiunge anche una funzionalità di collaborazione per i contenuti video, che permette agli utenti di contribuire e creare l’utilizzo della scansione intelligente da Microsoft Lens (ex Office Lens).

Lens sta, inoltre, acquisendo la capacità di riconoscere la grafia e il testo in inglese, prima nell’app Lens e poi in Office Mobile. Ciò consentirà di «Trascrivere note scritte a mano in testo per aggiungerle semplicemente ai tuoi documenti», secondo quanto riferito in via ufficiale da Microsoft.

Infine, Microsoft sta introducendo “scorciatoie per micro tasking”. Queste permetteranno di creare moduli o sondaggi rapidi in Office o Teams, pianificare il tempo con una previsione meteo giornaliera, e semplicemente tramite un tap, sarà possibile collegarsi a un sito Web da un’email mobile di Outlook con una visualizzazione Web Bing integrata, utilizzare il widget Attività di Microsoft e altro ancora. Negli ultimi anni Microsoft ha accelerato molto nell’implementazione di Intelligenza Artificiale e funzioni vocali nei suoi software e piattaforme più diffusi: anche se inizialmente Microsoft 365 con Cortana supporterà solo l’inglese, con ogni probabilità queste funzioni saranno poi estese anche in altre lingue e nazioni.

