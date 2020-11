Le custodie Apple MagSafe in pelle mostrate in video

Abbiamo già visto quelle trasparenti (nella recensione di iPhone 12 Pro di macitynet) e anche quelle in silicone, ma grazie a un nuovo video che circola in rete ora possiamo anche dare una prima occhiata alle prime custodie Apple MagSafe in pelle.

Chi ha realizzato il breve filmato assicura che, come quelle per gli iPhone precedenti, anche le nuove custodie Apple MagSafe in pelle per gli iPhone 12 sono costruite impiegando pelle di alta qualità, con finiture curate, incluso un rivestimento interno che sembra scamosciato. All’esterno invece risultano più lisce, per agevolare inserimento ed estrazione dalla tasca, ma al tempo stesso non così lisce da risultare scivolose.

Naturalmente tutte sono dotate di magneti e tecnologia MagSafe per sfruttare al massimo la ricarica senza fili veloce con gli iPhone 12 di ultima generazione. Finora il colosso di Cupertino ha fatto solo un veloce riferimento alle nuove custodie Apple MagSafe in pelle, all’interno delle note a margine nel comunicato stampa di lancio degli smartphone. Qui si precisava che la disponibilità sarebbe iniziata venerdì 6 novembre, quindi lo stesso giorno in cui partiranno i preordini di iPhone 12 mini e anche di iPhone 12 Pro Max.

Ricordiamo che su Apple Store online è disponibile una sezione che include tutti gli accessori MagSafe per iPhone 12, non solo quelli di Apple ma anche di costruttori terze parti. Le prime immagini e video delle custodie Apple MagSafe in pelle provengono da un lettore del sito tedesco Macerkopf che riportiamo in questo articolo. Non appena si potranno ordinare saranno incluse in questa sezione di Apple Store online.

Il prossimo appuntamento con le novità Apple è l’evento del 10 novembre per la presentazione dei primi portatili Mac con processori Apple Silicon. Invece per la prima recensione di iPhone 12 Pro di macitynet si parte da questa pagina.