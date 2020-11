Su WhatsApp è più facile cancellare i contenuti che occupano spazio

Su WhatsApp lo scambio quotidiano di centinaia, se non migliaia di messaggi con foto, immagini, vocali e altro rischia di intasare l’archiviazione e lo spazio disponibile sullo smartphone: proprio per questa ragione lo sviluppatore di WhatsApp sta mettendo a punto un nuovo sistema di gestione dello spazio, per cancellare in modo più semplice e rapido possibile i media che occupano più spazio.

Ecco come descrive l’aggiornamento lo sviluppatore stesso:

WhatsApp sta rilasciando un modo nuovo e migliorato per gestire lo spazio di archiviazione sull’app, aiutando gli utenti a identificare, selezionare ed eliminare in blocco i contenuti che potrebbero riempire il telefono. WhatsApp ora offre semplici suggerimenti per la pulizia inserendo sia file di grandi dimensioni che i media che sono stati inoltrati molte volte, ordinando i file per dimensione in ordine decrescente e fornendo un modo per visualizzare in anteprima i file prima di eliminarli. È inoltre possibile visualizzare un’anteprima dei file multimediali prima di selezionare uno o più elementi da eliminarE

Ad esempio, i contenuti multimediali contrassegnati come “inoltrati molte volte” non saranno certamente media personali, ed allora l’app consentirà di selezionarli tutti ed eliminarli di conseguenza. Per il resto, l’utente potrà vedere quali file occupano più spazio ed eliminarli in modo selettivo.

L’aggiornamento di WhatsApp con i nuovi strumenti per gestire e ripulire lo spazio disponibile sul proprio terminale è in arrivo questa settimana a livello globale e la modifica sarà evidente andando su Impostazioni-> Archiviazione e dati-> Gestisci archiviazione. Il video pubblicato da WhatsApp permette di vedere come funziona la nuova opzione per la gestione dei media.

Il filmato mostra la versione Android dell’app, ma lo stesso modo di cancellare i dati arriverà anche su iOS. Ricordiamo che nelle scorse ore sono emersi indizi e funzionamento di un’altra nuova funzione di WhatsApp che introduce i messaggi effimeri con durata limitata nel tempo: ne abbiamo parlato in questo articolo.