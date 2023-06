Le Mappe 3D di Apple dettagliate per Parigi con indicazioni per chi va in bici

Con l’arrivo di iOS 15 nel 2021, Apple ha cominciato ad aggiornare l’app Mappe, offrendo nuove modalità di esplorazione grazie a una mappa curatissima dal punto di vista grafico con viste dettagliate di quartieri, centri commerciali ed edifici, segnaposti personalizzati e una nuova modalità notturna al chiaro di luna.

Dallo scorso anno ad oggi, Mappe è stata aggiornata più volte e l’ultimo update riguarda Parigi con punti di riferimento in 3D e anche indicazioni per la bici scegliendo una destinazione, tenendo conto di percorsi su piste e sentieri ciclabili e strade percorribili in bici (se disponibili).

Il sito justinobeirne riferisce di molte novità offerte per le mappe di Parigi, con modelli di riferimento (icone dedicate) quali il Ponte Alessandro III, Apple Champs-Élysées, Arco di Trionfo, Basilica del Sacro Cuore, Biblioteca nazionale di Francia, Centre Pompidou e altri ancora.

Sui dispositivi più recenti (da iPhone 11 in poi) Mappe fornisce dettagli migliorati per altitudine, strade, alberi, edifici, luoghi di interesse e altro ancora.

Ddurante la navigazione, la vista 3D mostra i dettagli del percorso, permettendo di identificare corsie per svoltare, spartitraffico, strisce pedonali e piste ciclabili.

È possibile ottenere indicazioni in bicicletta, prevedendo il dislivello da percorrere, controllare il traffico di una strada e scegliere percorsi il più possibile pianeggianti.

La mappa migliorata è disponibile per le città di Atlanta, Berlino, Boston, Chicago, Las Vegas, Londra, Los Angeles, Melbourne, Miami, Montréal, New York, Philadelphia, San Diego, San Francisco, Seattle, Sydney, Toronto, Washington D.C. e presto dovrebbero arrivarne altre.

A dicembre dello scorso anno sono state rinnovate le Mappe dell’app omonima nei Paesi Bassi, in Belgio, Liechtenstein, Lussemburgo e Svizzera. A settembre dello 2021 Apple aveva aggiornato i servizi offerti da Mappe per gli utenti in Italia, San Marino, Città del Vaticano e Andorra. Novità sono previste in arrivo anche per gli utenti di Arabia Saudita e Israele.