Con tvOS 17 arriva il supporto per le VPN di terze parti

Tra le novità annunciate da Apple nell’ambito della WWDC23 (conferenza sviluppatori), c’è anche tvOS 17, aggiornamento che promette di rendere Apple TV 4K “ancora più piacevole, interattiva e divertente”.

Tra le novità di tVOS 17, c’è FaceTime che arriva su Apple TV 4K, permettendo di usare l’app in questione televisore, un Centro di Controllo tutto nuovo e tutta una serie di piccoli ma importanti miglioramenti.

Tra questi miglioramenti c’è il supporto per le app VPN. Apple spiega che il supporto per VPN di terze parti permette a chi si occupa di sviluppo di creare app VPN per Apple TV. Questa novità può tornare utile a utenti di tipo Enterprise ed Education che desiderano accedere ai contenuti sulle loro reti private, trasformando Apple TV in una soluzione per uffici e sale conferenze, utile in ancora più contesti.

La beta per sviluppatori di tvOS è disponibile per gli sviluppatori. La beta pubblico sarà disponibile per gli utent a luglio. tvOS 17 sarà disponibile per tutti come aggiornamento software gratuito per Apple TV 4K e Apple TV HD.

