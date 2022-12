Mappe di Apple rinnovate in Svizzera, Liechtenstein e altre nazioni

Apple ha annunciato di avere rinnovato le Mappe dell’app omonima nei Paesi Bassi, in Belgio, Liechtenstein, Lussemburgo e Svizzera.

La Casa di Cupertino spiega che la navigazione è più veloce e precisa e gli edifici, i parchi, gli aeroporti e i centri commerciali sono mostrati in con maggiori dettagli. Attrazioni come il Palazzo Granducale nella città di Lussemburgo, il Museo delle Scienze NEMO di Amsterdam e i castelli di Bellinzona possono essere visualizzati in 3D. Apple afferma che pianificare un viaggio ora è “più facile e divertente”.

“Con Mappe di Apple è possibile splorare il mondo intero senza compromettere la vostra privacy”, ha dichiarato Eddy Cue, Senior Vice President of Services di Apple.

Il dirigente di Apple riferisce di navigazione migliorata, maggiori dettagli, informazioni pià dettagliate sui luoghi e funzionalità quali ‘Look Around’ (guardati intorno) e guide ai luoghi che si aggiornando in automatico che è anche possibile condividere con altri.

Apple spiega che è semplice segnalare un incidente, un pericolo o un autovelox semplicemente dicendo a Siri “Segnala un incidente”; “C’è qualcosa sulla strada” o “C’è un controllo della velocità qui”.

È possibile segnalare quando un problema di viabilità mostrato sulla mappa è terminato, (selezionando il contrassegno dell’alterazione della viabilità e l’opzione “Risolto” o “Ancora presente”). Apple valuta le segnalazioni di alterazione della viabilità ricevute. Quando la segnalazione di un problema risolto ha un alto livello di affidabilità, il relativo contrassegno viene rimosso da Mappe.

I conducenti con veicoli elettrici possono pianificare un viaggio in Mappe tenendo conto dei punti ricarica, conto dei cambiamenti di altitudine e di altri fattori lungo il percorso.

Apple spiega ancora che gli utenti di Gli utenti del trasporto pubblico in Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo e Svizzera possono trovare più facilmente le stazioni vicine, appuntare le linee preferite, tenere conto di trasporti pubblici e altre peculiarità.

Le informazioni in tempo reale sui trasporti forniscono orari dettagliati dei trasporti pubblici, orari di partenza in tempo reale, orari di arrivo, la posizione attuale di un autobus o di un treno in viaggio e i collegamenti di sistema per aiutare a pianificare il viaggio.

A settembre dello scorso ano Apple aveva aggiornato i servizi offerti da Mappe per li utenti in Italia, San Marino, Città del Vaticano e Andorra. Novità sono previste in arrivo anche per gli utenti di Arabia Saudita e Israele.