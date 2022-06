Le migliori VPN per Mac e iPhone

Abbiamo più volte spiegato a cosa servono le VPN o Virtual Private Network, reti private che solitamente consentono di rendere sicura una connessione collegandosi a Internet. Semplificando, una VPN stabilisce un passaggio protetto attraverso tutti i pericoli delle reti pubbliche.

A cosa serve una VPN?

Tra i vantaggi delle VPN: la possibilità di sfruttare funzionalità dedicate alla privacy, evitando lo spionaggio e il furto dei dati e la possibilità di cambiare la posizione virtuale: quando usiamo una VPN, i siti web con i quali siamo connessi verificano l’indirizzo IP tenendo conto della posizione del server VPN; vari servizi VPN consentono di modificare in modo arbitrario la posizione virtuale scegliendo tra decine di località, cambiarla al volo, con ovvi vantaggi (es. la possibilità di visualizzare siti/sfruttare servizi che, in alcuni paesi, non è normalmente possibile).

A proposito di limiti, un ulteriore vantaggio delle VPN è la possibilità di aggirare i ban e blocchi di determinati paesi (es. sfruttare Facebook o Wikipedia in Cina). La possibilità di superare blocchi geografici (simulare la presenza in un paese diverso dal proprio) consente di accedere a servizi nei quali normalmente dove ci troviamo non è possibile accedere: pensate ad esempio alla possibilità di visualizzare un evento sportivo oltre i confini o le zone per le quali il broadcaster detiene i diritti, ma lo stesso discorso vale anche per film, serie TV, ecc.

Molti servizi in streaming offrono contenuti diversi a seconda del paese nel quale ci troviamo; alcuni servizi su internet non effettuano un controllo solo sull’indirizzo IP dell’utente ma verificano anche se quest’ultimo sia riferibile a servizi VPN (ed è dunque fondamentale sfruttare VPN con server continuamente aggiornati, non identificabili immediatamente come servizi VPN e quindi bloccabili).

Quale VPN usare?

Sono moltissime le offerte per Mac, PC, iPhone, dispositivi Android, ecc. Esistono anche che offrono una connessione VPN gratuita, altri prevedono dei limiti alla connessione gratuita, altri ancora offrono servizi gratuiti, altri servizi avanzati ma solo dietro il pagamento di un canone mensile. Di seguito trovate un elenco di quelle più interessanti per Mac e iPhone.

Le migliori VPN del 2022

Numero di server: 5577

5577 Numero di posizione geografiche diverse: 60

60 Numero massimo di device supportati: 6 dispositivi

Si tratta di una delle VPN più note e apprezzate, disponibile per praticamente qualsiasi piattaforma (Mac, PC con Windows e Linux, sistemi Android e iOS) diventato molto popolare negli ultimi anni soprattutto per la sua capacità di offrire tutto quello che serve per creare un tunnel sicuro e criptato per il flusso del traffico online.

La VPN in questione permette di proteggere attraverso la crittografia le attività di rete nascondendo l’indirizzo IP dell’utente, consentendo di accedere in modo sicuro alle informazioni personali o ai file di lavoro, criptare la propria connessione Internet e mantenere privata la cronologia di navigazione con tutti i vantaggi che ne conseguono in termini di privacy e sicurezza online.

NordVPN (potete leggere qui la nostra recensione) è disponibile come app per Windows, macOS, iOS, Android, Android TV e Linux; è inoltre possibile sfruttare estensioni proxy cifrate specifiche per Chrome, Firefox ed Edge. Particolarmente interessante è la possibilità di proteggere fino a 6 dispositivi contemporaneamente con un solo account NordVPN. Non mancano funzioni per bloccare malware, tracker, file e siti pericolosi e annunci pubblicitari invadenti, grazie a una funzionalità denominata “Threat Protection“, inclusa nell’abbonamento senza costi aggiuntivi.

La versione Mac di NordVPN può essere scaricata dal Mac App Store. Dopo lo scaricamento è necessario indicare le proprie credenziali. Lo sviluppatore offre diversi piani in abbonamento; quello di due anni nel momento in cui scriviamo è disponibile in forte sconto e per un periodo limitato di tempo.

Dopo l’avvio appare una icona nella barra dei menu; da qui è possibile attivare o mettere in pausa il servizio, scegliere la nazione di origine (potremo simulare la nostra presenza una nazione diversa dalla nostra) o veloci preset (download, speed e browser) con preimpostazioni adatte in vari ambiti (è anche possibile creare dei preset personalizzati).

Tra i vantaggi di NordVPN: l’assenza di policy di log (l’azienda promette di non tracciare ciò che l’utente fa usando la VPN), i prezzi, la disponibilità di un elevato numero di server (oltre 5600 in 60 diversi paesi), il supporto a servizi di streaming quali Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Disney+. Gli sviluppatori sono sicuri della bontà del loro prodotti, al punto di offrire la garanzia soddisfatti o rimborsati (30 giorni di tempo per decidere). NordVPN è compatibile con Windows, macOS, Android, iOS, Android TV, Amazon Fire TV.

Per visionare le offerte attuali e scaricare NordVPN basta cliccare su questo link diretto

Surfshark VPN

Numero di server: 3200+

3200+ Numero di posizione geografiche diverse: 100+

100+ Numero massimo di device supportati: Illimitati

Surfshark è una delle VPN di cui si sente parlare spesso quando si parla di questi servizi, complice il rapporto qualità prezzo e caratteristiche offerte. Tra i suoi punti di forza il prezzo, che risulta essere tra i più bassi rispetto a vari concorrenti. Sono supportate connessioni simultanee illimitate ed è in pratica possibile installare l’app su dispositivi mobili e desktop, e connettersi simultaneamente dai diversi dispositivi con un unico account. Si tratta di una soluzione interessante per le famiglie, e per chi ha bisogno di utilizzare l’app su differenti dispositivi.

Tra le funzionalità messe a disposizione da Surfshark, la possibilità di accedere al web in modo totalmente sicuro, creando connessioni da diversi paesi e il “Kill Switch” che consente, nel caso in cui la VPN dovesse improvvisamente interrompersi, di disconnettere l’utente da internet, di modo tale da non rimanere comunque esposto a rischi.

Altra peculiarità è MultiHop, funzione che rende la sessione di navigazione ancora più sicura, consentendo di simulare una connessione da diversi Paesi, piuttosto che da uno solo. Con la funzione Whitelister, invece, l’utente potrà scegliere quali applicazioni o URL utilizzare bypassando la VPN, quindi con un collegamento tradizionale, e quali invece utilizzare solo e soltanto con la VPN.

Per visionare le offerte attuali e scaricare Surfshark basta cliccare su questo link diretto

Atlas VPN

Numero di server: 750+

Numero di posizione geografiche diverse: 43

Numero massimo di device supportati: Illimitati

Questa VPN è stata lanciata nel gennaio del 2019; è pubblicizzata come utilizzabile con un numero illimitato di dispositivi, pensata per il supporto di servizi di streaming in 4K, vanta supporto 24 ore su 24/7 giorni su 7, supporto al protocollo WireGuard, Ad Blocker, funzionalità per la protezione delle mail.

Gli sviluppatori stanno predisponendo server in decine di paesi in tutto il mondo; le connessioni sono affidabili e sicure, con supporto al protocollo IPv6 e funzionalità protezione contro le perdite DNS e WebRTC.

Gli sviluppatori riferiscono di tenere conto della privacy, sfruttando standard di AES-256 e IPSec/IKEv2 per proteggere il traffico e promettono di non “ficcare il naso” nelle connessioni e non condividere con nessuno i dati della navigazione.

Atlas VPN è compatibile con smartphone, tablet, computer portatili, desktop e supporta piattaforme quali Android, iOS, macOS e Windows.

Per visionare le offerte attuali e scaricare Atlas VPN basta cliccare su questo link diretto