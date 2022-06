Stranger Things 4 volume 2, il Sottosopra torna in trailer

Tutti, ma proprio tutti gli amici di Undici si stanno preparando a un’epica battaglia nel Sottosopra: e più i protagonisti si sentono dire di non essere pronti, più si capisce che invece, pronti lo sono eccome. Nel primo teaser di Stranger Things 4 Volume 2 – la seconda e ultima parte della quarta stagione – si vedono le immagini del Sottosopra che i fan stanno aspettando.

Nella quarta stagione di Stranger Things 4 volume 1 sono state rivelate le origini di Vecna, la presenza malefica che ha minacciato Hawkins per anni, e ha spiegato come Undici e le sue amiche siano tra le poche persone in grado di combattere la creatura mentre cerca di arrivare nel loro mondo.

Attraverso le nuove immagini, tutti si sentono sotto pressione mentre vengono riportati ad Hawkins, mentre sono sempre più consapevoli del pericolo rappresentato da Vecna. Alcune immagini, raccontano di come, nonostante i poteri di Undici siano tornati da poco tempo, e sebbene il dottor Brenner non sia sicuro che siano sufficienti per affrontare il mostro, non le rimane altro che tornare e affrontarlo.

Nel trailer non è chiaro come e quando Undici e gli altri si ritroveranno, ma si possono intravedere scorci di alcuni dei suoi alleati nel Sottosopra, della preparazione della battaglia, e fa sognare nuove scene in cui protagonista è la musica di Kate Bush. Le immagini rivelano anche il ruolo chiave di Max e di Eddie nella lotta contro il demone.

Oltre al trailer, Netflix aveva diffuso anche alcune fotografie da Stranger Things 4 volume 2, tra cui nuovi look di Undici (Millie Bobby Brown), Jim Hopper (David Harbour), Steve Harrington (Joe Keery), Robin Buckley (Maya Hawke). I due episodi usciranno il 1° luglio su Netflix e dureranno quasi quattro ore: l’episodio 408 durerà un’ora e 25 minuti e il finale, 409, due ore e 20 minuti.

I primi sette episodi della quarta stagione sono usciti il 27 maggio portando a Netflix un pubblico incredibile con oltre 286 milioni di ore visualizzate.

