Recensione NordVPN per macOS, la VPN tuttofare multipiattaforma

NordVPN è un servizio di virtual private network (VPN), disponibile per praticamente qualsiasi piattaforma (Mac, PC con Windows e Linux, sistemi Android e iOS) diventato molto popolare negli ultimi anni soprattutto per la sua capacità di offrire tutto quello che serve per creare un tunnel sicuro e criptato per il flusso del traffico online.

Che cos’è una VPN?

Proteggere la propria privacy online e i propri dati, in particolare quando si utilizza una WiFi pubblica, è il motivo principale per cui è bene utilizzare una rete privata virtuale (VPN) e NordVPN offre questa e altre funzionalità utili quando si sta navigando, per la riproduzione di contenuti in streaming, per il gioco o per il lavoro, consentendo di proteggersi dai “ficcanaso” attraverso una rete globale di migliaia di server dislocati in decine di Paesi (più di 5500 server in 60 paesi).

Una VPN è utile per mascherare il traffico dati, ma anche per impedire l’intercettazione da parte di soggetti che, per i motivi più disparati, potrebbero avere interesse a conoscere dettagli sulle attività svolte dall’utente. Software come questi evitano le complessità tipiche necessarie per configurare un server e una rete locale con determinate caratteristico, garantendo maggiore sicurezza senza preoccuparsi troppo della configurazione.

Come accennato, un servizio VPN online è utile anche per superare blocchi geografici (la possibilità di simulare la presenza in un paese diverso dal proprio) e quindi accedere a servizi nei quali normalmente dove ci troviamo non è possibile accedere: pensate ad esempio alla possibilità di visualizzare un evento sportivo oltre i confini o le zone per le quali il broadcaster detiene i diritti, ma lo stesso discorso vale anche per film, serie TV, ecc.

Molti servizi in streaming offrono contenuti diversi a seconda del paese nel quale ci troviamo; alcuni servizi su internet non effettuano un controllo solo sull’indirizzo IP dell’utente ma verificano anche se quest’ultimo sia riferibile a servizi VPN (ed è dunque fondamentale sfruttare VPN con server continuamente aggiornati, non identificabili immediatamente come servizi VPN e quindi bloccabili).

NordVPN

NordVPN è un’azienda specializzata nella produzione di software e strumenti di sicurezza fra cui il gestore delle password NordPass, NordLocker (strumento di crittografia e archiviazione file), NordLayer (VPN aziendale), NordWL (kit di strumenti per la creazione di prodotti VPN) e appunto NordVPN.

La VPN in questione permette di proteggere attraverso la crittografia le attività di rete nascondendo l’indirizzo IP dell’utente, consentendo di accedere in modo sicuro alle informazioni personali o ai file di lavoro, criptare la propria connessione Internet e mantenere privata la cronologia di navigazione con tutti i vantaggi che ne conseguono in termini di privacy e sicurezza online.

Come accennato, NordVPN è disponibile come app per Windows, macOS, iOS, Android, Android TV e Linux; è inoltre possibile sfruttare estensioni proxy cifrate specifiche per Chrome, Firefox ed Edge. Particolarmente interessante è la possibilità di proteggere fino a 6 dispositivi contemporaneamente con un solo account NordVPN.

Non mancano funzioni per bloccare malware, tracker, file e siti pericolosi e annunci pubblicitari invadenti, grazie a una funzionalità denominata “Threat Protection“, inclusa nell’abbonamento senza costi aggiuntivi.

NordVPN per macOS

La versione Mac di NordVPN può essere scaricata dal Mac App Store. Dopo lo scaricamento è necessario indicare le proprie credenziali. Lo sviluppatore offre diversi piani in abbonamento; quello di due anni nel momento in cui scriviamo è disponibile in forte sconto e per un periodo limitato di tempo.

Dopo l’avvio appare una icona nella barra dei menu; da qui è possibile attivare o mettere in pausa il servizio, scegliere la nazione di origine (potremo simulare la nostra presenza una nazione diversa dalla nostra) o veloci preset (download, speed e browser) con preimpostazioni adatte in vari ambiti (è anche possibile creare dei preset personalizzati).

Dalla stessa icona è possibile richiamare le Preferenze di NordVPN e scegliere varie impostazioni: attivare o no automaticamente il servizio all’avvio, proteggere o meno il sistema da potenziali minacce, visualizzare statistiche, modificare l’aspetto e configurazioni avanzate, verificare la scadenza dell’abbonamento.

I più esperti possono scegliere il protocollo da usare (le modalità da usare per negoziare la connessione tra client VPN e server VPN) scegliendo tra OpenVPN (un protocollo open-source estremamente affidabile), IKEv2 (protocollo di tunneling basato su IPsec, sviluppato da Microsoft e Cisco) o NordLynx (un protocollo VPN di nuova generazione progettato per consentire connessioni più veloci ai server e migliorare la velocità di connessione).

Quant’è veloce NordVPN?

Com’è ovvio che sia, la velocità di NordVPN dipende dalla velocità della propria rete, dal luogo in cui ci si trova, dalla posizione del server a cui ci colleghiamo. Dalle prove che abbiamo fatto in Italia, la velocità è stata non molto diversa dalla normale connessione DSL che usiamo normalmente; siamo stati in grado di gestire senza problemi lo streaming da Netflix, Prime Video, RaiPlay e altri servizi.

Non è ovviamente possibile fornire una risposta precisa su quanto sarà veloce perché molto dipenderà, come accennato, dalla connessione usata e posizione dei server scelti. È generalmente possibile ottenere velocità elevate in aree chiave quali download, musica e video in streaming, normale navigazione, ecc.

Conclusioni

L’utilizzo è banale: tutto si riduce a una semplice icona e alla scelta dei server da utilizzare. Di particolare interesse i server P2P, specializzati nella condivisione di file e grazie ai quali è possibile aggirare restrizioni alle quali questa tecnologia è molte volte sottoposta. L’assistenza è fornita gratuitamente grazie ad un’area dedicata sul portale dello sviluppatore ma è anche possibile accedere al supporto via mail o tramite chat. Gli sviluppatori sono sicuri della bontà del loro prodotto e in caso di dubbi offrono il rimborso garantito entro 30 giorni.

Pro

Numerosi server da quali scegliere

Vari protocolli di sicurezza supportati

Semplicità di configurazione

Contro

Nulla da rilevare

Offerta

Tramite il seguente link potete accedere ad un’offerta a tempo limitato per provare NordVPN con un forte sconto e 30 giorni di prova soddisfatti o rimborsati