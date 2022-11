Le novità Fujifilm a Milano sono la mirrorless X-T5 e Instax Square Link per istantanee con AR

Fujifilm riparte da Brera. Il quartiere milanese dell’arte, dei pittori, della pinacoteca, è la “location” ideale per rimettere in fila le ultime novità Fujifilm per Natale. La giornata, in uno spazio di via Fiori Chiari, è stata l’occasione per vedere alcune stampe dei fotografi Fuji, la quinta generazione della macchina della linea X-T e la nuova stampante Instax formato Square per smartphone con anche effetti AR.

X-T5

Il nuovo apparecchio ha la compattezza, leggerezza, indiscutibile qualità dell’immagine basata sulla tecnologia di riproduzione del colore proprietaria dell’azienda e ricercatezza dell’operatività di funzionamento in stile analogico.

La quinta generazione delle fotocamere digitale mirrorless linea X-T mantiene il design elegante, con ghiere in stile analogico e schermo LCD inclinabile in tre direzioni, è più piccola e leggera del modello precedente, ed è dotata di un sensore da 40,2 MP back-illuminated X-TransTM CMOS 5 HR, di un motore di elaborazione delle immagini ad alta velocità X-Processor 5, oltre a funzionalità avanzate tra cui la stabilizzazione dell’immagine interna a 5 assi fino a 7,0 stop.

L’incremento delle prestazioni ottenuto con X-T5 include una migliore qualità dell’immagine, ISO 125 come sensibilità standard, una velocità dell’otturatore più elevata di 1/180.000 di secondo e l’impiego di Pixel Shift Multi-Shot per espandere le variazioni fotografiche. Sono incluse altre funzioni come Smooth Skin Effect, AF con rilevamento del soggetto in grado di rilevare animali e uccelli e il bilanciamento del bianco automatico ad alta precisione basato sull’intelligenza artificiale, che assiste gli utenti nella produzione di immagini fotografiche di alta qualità.

X-T5 porta avanti lo stile con mirino centrale della serie X-T e il design stile analogico con le ghiere meccaniche. È stato, inoltre, integrato un nuovo schermo LCD inclinabile a tre vie da 1,84 milioni di pixel. Il corpo macchina pesa 557g.

La fotocamera X-T5 è disponibile a partire dal 17 novembre 2022 ai seguenti prezzi suggeriti, iva compresa: X-T5 solo corpo 2.039,99 euro, X-T5 kit con XF18-55mm 2.449,99 euro, X-T5 kit XF16-80mm 2.549,99 euro.

Fuji ha anche presentato l’obiettivo Fujinon XF30mm F/2.8 R LM WR Macro, che va ad arricchire la gamma di ottiche intercambiabili XF progettata per le fotocamere digitali mirrorless della Serie X. Grazie a uno schema ottico che consiste di 11 elementi in nove gruppi inclusi tre elementi asferici e due elementi ED e al sensore APS-C della Serie X, un soggetto viene riprodotto 1,5 volte più grande in equivalente al pieno formato. L’obiettivo è disponibile dal 17 novembre prossimo al prezzo suggerito al pubblico di 729,99 euro iva inclusa.

Instax Square Link

Fujifilm dal 1998 ha una sua linea sia di fotocamere a pellicola autosviluppante che una serie di stampanti per smartphone Instax Link. Per queste ultime arriva la novità dell’ultimo modello Square che consente la stampa senza fili dalla app di Fuji. Il nome dei vari modelli di stampanti (Mini, Square, Wide) allude al formato delle immagini e al tipo di cartuccia e carta speciale necessaria per la stampa.

Instax Link è in grado di stampare le immagini su pellicole di formato Square (quadrato). Grazie alla funzione Stampa AR è possibile applicare alla fotografia istantanea un effetto di realtà aumentata (AR) con messaggi, immagini ed effetti speciali. Inoltre, con la nuova funzione “Instax Connect” si può sovrapporre, grazie all’app dedicata, un messaggio di chat a un’immagine salvata nello smartphone per poi stamparla.

Gli utenti possono inviare un’immagine con un messaggio e abbinare un messaggio di risposta nella foto stampata. Questa funzione amplia le possibilità di comunicare attraverso la fotografia istantanea e offre nuovi modi di apprezzare le stampe Instax, sperimentando piccole connessioni personali con i partner in remoto.

La stampante Instax Square Link è disponibile in due varianti di colore: Ash White e Midnight Green. Instax Square Link è disponibile dal 16 novembre 2022 al prezzo suggerito al pubblico di 149,99 euro. Con Square Link, si presentano anche le custodie dedicate in colori coordinati. Le custodie Instax Square Link sono disponibili dal 16 novembre 2022 al prezzo suggerito al pubblico di 19,99 euro.

L’applicazione dedicata può essere utilizzata per modificare facilmente un’immagine salvata in uno smartphone con operazioni intuitive per stamparla rapidamente. Gli utenti possono ingrandire, ridurre o ruotare una foto, applicare un filtro o regolare la luminosità per ottenere la finitura desiderata. Anche i video salvati nello smartphone possono essere importati nell’app, in modo che gli utenti possano scorrerli a destra o a sinistra per scegliere il fotogramma giusto da stampare.