macOS 13.1 Ventura beta, Apple ripristina Posizioni di Rete

In macOS Ventura Apple ha rimosso la storica funzionalità Posizioni di Rete che nelle precedenti versioni di macOS permetteva di modificare le impostazioni di rete in base alla posizione dell’utente.

Si tratta di una funzionalità ben nota agli utenti Mac di lunga data, perché semplificava la vita negli spostamenti casa e ufficio e a volte persino nelle trasferte all’estero, perché con Posizioni di Rete il Mac ricordava sempre la configurazione di rete via cavo o Wi-Fi già impiegata in quella stessa posizione in passato, richiamando al volo configurazione e password, senza alcun intervento dell’utente e sempre in modo che tutto funzionasse subito, salvo ovviamente cambiamenti di rete intercorsi dall’ultimo collegamento.

Posizioni di Rete era presente da tempo immemorie su macOS ed era utile per attivare un gruppo di impostazioni specifiche per una porta di rete (la porta cablata Ethernet oppure per la connessione alla rete wireless Wi-Fi), salvando più posizioni di rete e di passare rapidamente dall’una all’altra.

Nell’ultima beta di macOS Ventura macOS 13.1 Ventura, Apple sembra essere ritornata sui suoi passi e offre di nuovo la funzionalità Posizioni di Rete, attivabile da un menu contestuale: per sfruttarla basta aprire Impostazioni di Sistema, selezionare nella colonna a sinistra la voce “Rete”, cliccare sul pulsante in fondo a destra, scegliere “Posizioni” e da qui modifica posizioni.

Sviluppatori e beta tester stanno da alcune settimana già provando l’aggiornamento a macOS Ventura 13.1 (due le beta già rilasciate). Tra le novità della beta di macOS 13.1 Ventura Beta c’è Freeform, app che Apple ha sin da giugno (quando era stata presentata la prima beta di macOS Ventura) indicato come in arrivo “entro la fine dell’anno”.

