Ecco Fujifilm X-T5, la mirrorless da 40 MP

C’è una nuova fotocamera mirrorless in casa Fuji che racchiude tutto il meglio della Serie X, ovvero quel mix di «compattezza, leggerezza, qualità dell’immagine e fascino dell’analogico»: è la nuova Fujifilm X-T5, la quinta generazione di questa linea. Tra le novità odierne anche un nuovo obiettivo, il Fujinon XF30mmF2.8 R LM WR Macro.

La fotocamera

Design elegante, ghiere in stile analogico e schermo LCD inclinabile in tre direzioni: è più piccola e leggera del modello precedente e usa un sensore da 40,2 MP back-illuminated X-Trans CMOS 5 HR, X-Processor 5 e stabilizzazione dell’immagine interna a 5 assi fino a 7,0 stop.

E poi ISO 125 come sensibilità standard, velocità dell’otturatore di 1/180.000 di secondo e il Pixel Shift Multi-Shot per espandere le variazioni fotografiche. Tra le altre funzioni segnaliamo lo Smooth Skin Effect, AF con rilevamento del soggetto in grado di rilevare animali e uccelli e il bilanciamento del bianco automatico con AI.

Questa macchina eredita lo stile con mirino centrale della serie X-T e il design stile analogico con le ghiere meccaniche. E integra un nuovo schermo LCD inclinabile a tre vie da 1,84 milioni di pixel, il tutto racchiuso in un corpo macchina da 557 grammi.

sa un mirino EVF da 3,69 milioni di pixel con ingrandimento 0,8x e due slot per schede SD, e può anche registrare video 4:2:2 a 10 bit in 6,2K/30P.

La nuova Fujifilm X-T5 sarà disponibile dal 17 novembre al prezzo di 2.039,99€ solo corpo, oppure in kit con XF18-55mm o XF16-80mm rispettivamente al prezzo di 2.449,99 € e 2.549,99 €.

L’obiettivo

Si tratta di un obiettivo a focale fissa con una lunghezza focale di 30 mm (equivalente a 46 mm nel formato Full Frame). Rispetto a diversi altri ha una distanza minima di lavoro molto ridotta e prestazioni macro migliorate, con un rapporto di ingrandimento 1:1.

Permette quindi di avvicinarsi al soggetto in uno spazio limitato a partire da una distanza minima di 10 cm ed è altamente portatile.

Ha uno schema ottico che consiste di 11 elementi in nove gruppi inclusi tre elementi asferici e due elementi ED; utilizza anche il sistema di messa a fuoco interna, in cui un motore lineare aziona gli elementi del gruppo di messa a fuoco offrendo un AF veloce e preciso.

Pesa solo 195 grammi, è resistente alla polvere e agli agenti atmosferici – il barilotto dell’obiettivo infatti è “weather-sealed“, sigillato in nove punti – ed è in grado di funzionare a basse temperature fino a -10°C.

Fujinon XF30mmF2.8 R LM WR Macro è disponibile dal 17 novembre a 729,99 €.