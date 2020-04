Le scrivanie AiT Smart sono il sogno di chi lavora troppe ore al computer

La battaglia contro le scrivanie tradizionali a posizione fissa è iniziata alcuni anni fa ed è stata intrapresa dalle società più smart che vogliono salvaguardare salute e produttività dei dipendenti, in testa le società di tecnologia: le scrivanie AiT Smart seguono questo filone con scrivanie smart non solo in grado di regolarsi in altezza in automatico ma anche con una serie di funzioni e caratteristiche accessorie mai viste finora.

Per esempio il modello base AiT Smart One può essere impostato per lavorare da seduti, oppure in piedi ed offre anche una modalità comfort, oltre a mettere a disposizione la ricarica wireless integrata e un sistema per gestire e ordinare i cavi. Ma basta salire al modello superiore per disporre del controllo tramite app, con modulo integrato per salute e benessere, con la proposta di esercizi e movimenti che è possibile effettuare anche mentre si sta lavorando.

Oltre alle caratteristiche del modello più economico questo integra anche un sensore di anidride carbonica per rilevare quando l’aria dell’ufficio o dello studio è troppo viziata e l’app consiglia di aprire le finestre. Presente anche un cassetto con apertura e chiusura gestibili da remoto tramite app, perfetto per rimediare a una dimenticanza anche quando ci troviamo altrove.

Il modello top delle scrivanie AiT Smart One aggiunge anche una luce ambientale LED sotto al piano di lavoro, un sistema di altoparlanti Bluetooth integrato, il sostegno per agganciare un computer PC desktop sotto al piano di lavoro e persino un diffusore di aromi. Per chi vuole tutto ma proprio tutto e anche una scrivania più spaziosa è proposto anche il modello AiT Phantom 1.

Il costruttore ha già raccolto la somma prefissata di denaro per iniziare la produzione di queste scrivanie da fantascienza con una campagna su Indiegogo. Chi decide di sostenere il progetto può prenotarne una a prezzo scontato rispetto a quello che sarà il listino ufficiale al lancio: il modello base AiT Smart One Basic costa 414 euro invece di 783 euro, la scrivania AiT Smart One con funzioni estese costa 727 euro invece di 1.372 euro, invece il modello top Phantom 1 è disponibile a 1.013 euro invece di quasi 2.000 euro: le prime consegne sono previste tra agosto e settembre di quest’anno.

