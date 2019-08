Le telecamere Arlo senza fili finalmente compatibili con Apple HomeKit

Meglio tardi che mai. Finalmente Arlo annuncia la compatibilità di parte suoi suoi prodotti senz a filii con la piattaforma HomeKit di Apple. Ad aggiungere la nuova funzionalità sono le telecamere Arlo Pro e Arlo Pro 2.

Questo vuol dire che adesso gli utenti potranno attivare l’ecosistema di domotica della Mela, permettendo l’interazione tra i dispositivi Arlo wireless compatibili.

Fino a ieri infatti l’unica telecamera Arlo compatibile era quella cablata e dotata di un buon numero di sensori, Arlo Baby.

Più nello specifico, la compatibilità dei modelli senza fili arriva con Arlo Pro e Arlo Pro 2, che sono supportate dai principali modelli di Arlo base station, VMB4000 e VMB4500. La novità garantirà maggiore praticità agli utenti di iPhone e iPad, che potranno accedere a determinate funzioni delle proprie telecamere Arlo Pro o Arlo Pro 2 all’interno dell’ecosistema di domotica HomeKit, utilizzando l’app Home di Apple e il controllo vocale Siri.

Ricordiamo che grazie al supporto HomeKit, inoltre, gli utenti Arlo Pro e Arlo Pro 2, le cui telecamere sono abbinate ai modelli di base station VMB4000 o VMB4500, possono ora ricevere notifiche sull’app Home, ogni volta che viene rilevato un movimento dalle telecamere. Ancora, sarà possibile utilizzare Siri per attivare in modo veloce riprese in live streaming in HD sul proprio iPhone o iPad, con un semplice commando vocale.

Inoltre, gli utenti Arlo Pro e Pro 2 avranno adesso la possibilità di impostare alcune funzioni per controllare i dispositivi della smart home compatibili con HomeKit e registrati sul proprio account. Per esempio, è possibile impostare l’attivazione automatica delle luci connesse a HomeKit, ogni volta che viene rilevato un movimento dalle telecamere Arlo Pro o Arlo Pro 2.

Le camere Arlo Pro e Arlo Pro 2 sono completamente senza fili e con batterie ricaricabili, tutte disponibili su Amazon.