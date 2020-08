Le vendite iPad crescono come non mai negli ultimi 6 anni

Ora che Apple ha riportato le sue performance finanziarie del secondo trimestre (Q3 fiscale), alcune società di marketing hanno ipotizzato un tasso di vendita di iPad da record: sarebbe il più alto negli ultimi 6 anni, grazie ad una crescita del 33% delle spedizioni rispetto al secondo trimestre del 2019.

La performance del trimestre di giugno di Apple ha registrato ricavi per 59,7 miliardi di dollari, con un profitto di 11,25 miliardi. Si parla del volume di crescita più forte per il trimestre di riferimento, con il solo fatturato di iPad in crescita del 31% rispetto allo stesso trimestre del 2019.

La scorsa settimana Canalys ha stimato i ricavi di iPad in 6,58 miliardi di dollari con 14,2 milioni di unità spedite, con Strategy Analytics che si trova sostanzialmente d’accordo, stimando le spedizioni di iPad a 14,3 milioni di unità.

Tuttavia, la stima di quest’ultimo diverge da Canalys sulla quota di mercato presa dagli iPad nel secondo trimestre. Mentre Canalys ritiene che ci sia stata una crescita delle spedizioni di iPad del 19% rispetto e che Apple abbia conquistato una quota di mercato globale del 38%, la ricerca di Strategy Analytics afferma che le unità iPad del secondo trimestre mostrino una crescita del 34% (miglior aumento degli ultimi sei anni) con una quota del 33% del mercato mondiale dei tablet.

Le stime più recenti vedono anche le spedizioni globali globali di tablet aumentare del 17%, il che significa che Apple ha visto una crescita di mercato doppia. Il dato è in contrasto con Canalys, la cui stima mostra una crescita Apple del 19,8%, al di sotto della media del mercato del 26%.

I dati più recenti mettono rispettivamente Samsung e Huawei al secondo e terzo, mentre Amazon sarebbe battuto da Lenovo in quest’ultima ricerca; posizioni esattamente invertite nella stima di Canalys.

In ogni caso, quel che emerge da tutti gli studi di settore è che sia Apple, che l’intero mercato dei tablet, hanno avuto un momento di gloria in questo secondo trimestre.

