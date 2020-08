Il nuovo caricatore USB-C da 30W di Apple è uguale al precedente

Quando Apple rilascia qualcosa di nuovo è sempre un momento interessante, ma a volte capita che dietro ci sia anche un alone di mistero. Come nel caso della nuova versione dell’alimentatore USB-C da 30W lanciato sul mercato nelle scorse ore che sembra uguale in tutto e per tutto al suo predecessore.

Stesse dimensioni, stessa forma, stesso prezzo. Stessa potenza nominale. L’unica differenza, come notato anche da altri, è nel numero di modello, che è cambiato in MY1W2AM / A. La versione precedente, etichettata come MR2A2LL / A, non è più in vendita. Per il momento nessuno è a conoscenza di cosa è cambiato. Probabilmente si tratta di qualche componente interno, magari qualche piccolo miglioramento alla sicurezza o alla stabilità nell’erogazione della potenza, ma sono solo ipotesi perché nella scheda tecnica Apple non fa alcuna menzione. E’ in tutto e per tutto uguale al modello precedente.

Quello che ormai potremmo definire il vecchio alimentatore USB-C da 30W esiste da giugno 2018. In quei giorni Apple lo presentò in sostituzione della versione da 29W che fino a quel momento veniva incluso nella dotazione dei MacBook 12″ e anche in quel caso il prezzo rimase invariato: 59 euro, che nel corso degli anni successivi è stato limato agli attuali 55 euro.

Questa nuova versione, così come la precedente, può essere utilizzata per ricaricare a piena potenza anche i MacBook Air 13″ di recente generazione, o nel caso in cui si volesse sfruttare la ricarica rapida, anche con gli iPad Pro e gli iPhone degli ultimi anni, purché si utilizzi un opportuno cavo che presenti una spina USB-C da un lato e Lightning (certificata MFi, nel caso sia prodotto da terze parti, per evitare di incorrere a problemi di compatibilità) dall’altro.

A tal proposito ricordiamo che Apple qualche anno fa ha ridotto leggermente il prezzo del cavo USB-C Lightning per la ricarica veloce degli iPhone: chi fosse interessato a ridurre considerevolmente i tempi di ricarica di questo dispositivo può consultare il nostro tutorial che include le prove e i tempi di ricarica, nonché consigli e prezzi degli accessori necessari.