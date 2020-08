Apple doppia Samsung ed è prima nelle vendite globali di tablet

Apple ha registrato risultati record per il trimestre di giugno, tanto da far schizzare vertiginosamente in alto il prezzo delle azioni: non solo, in queste ore Canalys ha rilasciato le sue stime sulle vendite globali dei tablet, dove Apple risulta assolutamente in vantaggio sui diretti inseguitori Samsung, Amazon e altri.

I risultati trimestrali di giugno di Apple registrano 59,7 miliardi di ricavi, con 11,25 miliardi di dollari in profitti. Una delle aree di crescita più forti del trimestre è guidata per l’appunto dalle entrate dell’iPad, con la società che ha evidenziato un aumento del 31% rispetto allo stesso trimestre del 2019.

Apple, come ormai noto, non fornisce il numero di unità vendute, ma ha appena condiviso un dato importante: iPad ha portato vendite per 6,58 miliardi di dollari nel secondo trimestre (Q3 fiscale). L’analisi di Canalys, che si basa sul numero di unità spedite da Apple, e sul confronto rispetto alla concorrenza, indica 14,2 milioni di iPad spediti nel trimestre di giugno, offrendo ad Apple una quota di mercato del 38% delle vendite globali di tablet nel periodo di riferimento. Samsung si piazza in seconda posizione, con il 18% del mercato. Huawei e Amazon vengono classificati, rispettivamente, ​​al terzo e quarto posto, con il 12% e l’8%.

È interessante notare che, sebbene Apple abbia avuto certamente un trimestre straordinario, Canalys stima che Samsung, Huawei e Amazon abbiano visto una crescita maggiore proprio in termini di spedizioni tablet. L’azienda ha ancorato la crescita delle unità iPad di Apple al 19,8%, mentre Samsung sarebbe cresciuta al 39,2%, Huawei ha segnato un aumento delle spedizioni del +44,5%, mentre Amazon ha registrato una crescita del 37,1%.

Ciò ha contribuito alla perdita di Apple del 2% della sua quota di mercato globale, sebbene sia ancora salda al comando. L’intero mercato dei tablet ha registrato una crescita del 26,1% su base annuale, sicuramente merito del lockdown: i tablet sono diventati strumenti di lavoro importanti, soprattutto per tutti gli smart workers, oltre che strumento per il divertimento.

