Altro che Magic Mouse, Myriad ha la ricarica wireless e USB-C

Se non vi piace il Magic Mouse di Apple allora al vostro Mac affiancateci il nuovo mouse Myriad di Aiino. Dal profilo elegante, con finiture lucide bianche e metalizzate che ben si accostano al design dei portatili di Apple, nasce dall’esigenza di non avere più cavi né la preoccupazione di dover sostituire le batterie del mouse.

E’ infatti la soluzione per chi vuole essere libero da cavi e batterie da cambiare: Myriad si ricarica grazie alla tecnologia wireless quando non viene utilizzato, in questo modo sarà sempre carico e pronto. Quando l’energia accumulata nella batteria sta per esaurirsi si accende un indicatore LED, che segnala anche quando è in carica correttamente e quando la ricerica è completa.

Se ci si dimentica di appoggiarlo alla base di ricarica wireless allora è possibile collegare il cavo USB-C all’apposita presa frontale per continuare a utilizzarlo senza interruzioni, eliminando così i tempi di inattività. E’ questo in effetti il più grande vantaggio rispetto ai Magic Mouse di Apple dove è obbligatorio sostituire le batterie o, nell’ultimo modello, ricaricare quella integrata attraverso la presa Lightning sul fondo, che ne impedisce l’uso durante la ricarica.

Tra le altre caratteristiche tecniche segnaliamo la presenza di una rotella in metallo che permette di scorrere all’interno di pagine web e documenti con velocità e precisione, per la felicità di chi preferisce il contatto fisico e meccanico rispetto alla superficie touch, comunque piuttosto precisa, progettata da Apple per i suoi ultimi Mouse.

Leggero per scelta, Myriad permette sessioni lunghissime di lavoro o di gioco senza affaticare mano e polso. E’ comodo sia in ufficio che a casa, ma anche in trasferta: infatti non ha bisogno di nessun adattatore per poter funzionare in quanto si aggancia alla sola connessione Bluetooth 5.0.

Oltre che con i Mac, il mouse Aiino Myriad è compatibile anche con PC Windows e nella confezione, oltre al manuale di utilizzo, è presente il cavo con doppia spina USB-C per la ricarica veloce. Per chi volesse acquistarlo, in Italia è distribuito da Accessory Line al prezzo di 49,99 euro.

