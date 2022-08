LEGO Hogwarts Express, il treno di Harry Potter da collezione

LEGO ha lanciato una nuova edizione dell’Hogwarts Express, il treno che porta alla scuola di magia frequentata da Harry Potter, pensata per i collezionisti: con i suoi 118 centimetri di lunghezza (20,8 di profondità e 26,8 di altezza), si tratta di una replica in scala 1:32 particolarmente ricca di dettagli sia all’interno che esternamente, e comprende la locomotiva a vapore posta su una base costituita dai binari, una leva di rotazione per attivare le ruote motrici, il vagone del carbone, quello dei passeggeri con mattoncini luminosi e una particolare replica del binario 9 3/4 che può essere fissata in diversi punti della costruzione.

Questo set comprende anche ben venti mini-figure con cui riscoprire le scene e le citazioni più famose della saga che ha appassionato grandi e piccini, rievocando le tappe principali della storia: dal primo incontro tra Harry, Ron e Hermione in Harry Potter e la Pietra Filosofale, passando per il salvataggio del professor Remus Lupin dall’attacco del Dissennatore durante il viaggio in treno al terzo anno scolastico. C’è poi Luna Lovegood che salva Harry Potter dall’incantesimo di Draco Malfoy al capitolo 6 della storia, fino ad arrivare alla partenza di Albus Severus Potter per Hogwarts in Harry Potter e i Doni della Morte.

Il set si chiama Hogwarts Express – Edizione del collezionista LEGO Harry Potter e si compone di 5.129 pezzi, il cui montaggio è consigliato a partire dai 18 anni di età. Sarà disponibile dal 31 agosto 2022 presso i LEGO Store e sul sito ufficiale al prezzo di 499.99 euro.

Ricordiamo che LEGO ha realizzato tantissimi altri set a tema Harry Potter, tra cui il castello di Hogwarts inizialmente venduto allo stesso prezzo e adesso, con le unità che cominciano a scarseggiare, viene offerto in sconto a 419,99 euro.

Per gli appassionati di Harry Potter sono in arrivo due videogiochi: Hogwarts Legacy il 23 febbraio 2023 e Magic Caster Wand, per il quale invece non c’è ancora una data. Per finire gli appassionati possono decorare l’iPhone a tema seguendo questa guida.