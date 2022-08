Hogwarts Legacy, c’è la data per il gioco di Harry Potter

Col franchise di Harry Potter che macina ancora grossi numeri nonostante siano trascorsi 24 anni dall’uscita del primo libro e 11 dall’ultimo film, un gioco che potesse permettere ai fan di rivivere la magia sfruttando le più recenti tecnologie di questo campo (perché diciamocelo, i vecchi giochi per PC e console, sebbene fedelissimi alla storia, erano un po’ bruttini) può dare grossi risultati.

E infatti c’è chi ci sta lavorando da anni: già da giugno 2020 le voci che si susseguivano da altrettanto tempo furono rinforzate dalla pubblicazione online di un paio di screenshot e qualche frammento di gioco in un video di bassissima qualità; in quei giorni si riteneva possibile il lancio sul mercato entro un anno, ma a giugno 2021 tutto taceva e non c’è stato verso di saperne di più fino a marzo di quest’anno, quando il sogno degli appassionati della saga si è concretizzato con l’uscita del gameplay esteso e la conferma che dietro lo sviluppo di Hogwarts Legacy (questo il nome scelto per il gioco) c’era la Portkey Games, etichetta di videogiochi di proprietà di Warner Bros, col benestare del Wizarding World, che invece detiene i diritti sull’universo immaginario di J.K. Rowling, autrice del romanzo.

Il filmato e le informazioni raccolte sul sito ufficiale ci hanno raccontato già moltissimo ma mancava l’informazione più importante, la data del giorno in cui il titolo sarebbe potuto finire nelle mani dei giocatori. Così, dopo due anni abbondanti dalle prime prove tangibili e forse altrettanti da quando se ne è cominciato a parlare, quest’ultimo tassello è stato finalmente aggiunto ieri sera, quando la pagina Facebook del videogame ha pubblicato un’immagine che annuncia il giorno di lancio.

Salvo sorprese si potrà finalmente vivere la magia di Harry Potter a partire dal 23 febbraio dell’anno prossimo per chi lo acquisterà su PlayStation 5 e 4, oppure su una Xbox della Serie X o su Xbox One, su Steam o sulla piattaforma di Epic Games. Altri sei mesi di attesa quindi, «abbiamo bisogno di un po’ più di tempo per offrire la migliore esperienza di gioco possibile» dicono, ma per i giocatori di Nintendo Switch la situazione potrebbe anche essere peggiore perché la data per questa console sarà ufficializzata più avanti.

Non sappiamo se ci sono problemi di sviluppo o di accordi tra le due parti, ma non è escluso che il lancio alla fine possa anche combaciare con la data fissata per le altre piattaforme.

Per video, immagini, trama e contenuti di Hogwarts Legacy potete fare riferimento al nostro articolo di marzo.

Nel frattempo ricordiamo agli appassionati della saga che è in sviluppo anche un altro gioco ambientato nell’universo di Harry Potter: si chiama Scopri la Magia ed è un gioco di ruolo con carte collezionabili per iPhone, iPad e Android. Di questo ancora non c’è nessuna data confermata ma diversi video e immagini di gioco ufficiali che potete scoprire in questo nostro articolo.