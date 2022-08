Apple aumenta la produzione di Apple Watch in Vietnam

Qualche giorno fa dal Nikkei Asia è arrivata la notizia che Apple stava trattando per costruire Apple Watch e MacBook in Vietnam, ma secondo Ming-Chi Kuo questo paese sarebbe già responsabile della produzione e della spedizione di questi prodotti.

Anche se le cose stanno come dice l’analista, i fornitori vietnamiti dovrebbero comunque aumentare la produzione degli Apple Watch prima del lancio della nuova serie. Pare infatti che Luxshare ICT, uno dei maggiori fornitori di Apple, abbia già alcune linee di produzione in Cina e in Vietnam e secondo Kuo alcune unità della Serie 7 di Apple Watch vengono spedite dal Vietnam già da un po’ di tempo.

Ritiene inoltre che con il lancio della Serie 8 prevista in autunno, il numero degli Apple Watch assemblati in Vietnam aumenterà fino al 70%.

Tra i fornitori cinesi di Apple, Luxshare è «un leader nella costruzione delle linee di produzione» al di fuori della Cina, e questo nel lungo periodo potrebbe essere una buona strategia per Apple in quanto l’aiuterebbe a proteggersi dalla recente tendenza “alla deglobalizzazione”.

C’è da aggiungere anche un altro fatto, sostenuto sempre da Kuo: Apple pare voglia produrre almeno un modello della linea dei prossimi iPhone 14 in India, oltre che in Cina. Questo anche perché il governo degli Stati Uniti recentemente si è trovato in disaccordo con la Cina, e questo di conseguenza si riflette su tutte le aziende che si affidano a fornitori cinesi.

Per quanto riguarda Apple, i suoi fornitori sono già stati avvisati della situazione e la produzione degli ultimi prodotti si sta allargando in più paesi. Oltre all’India, Apple ad esempio assembla alcuni modelli di iPhone in Brasile.

Vale la pena notare che la linea di produzione negli altri paesi non è finalizzata a soddisfare la domanda globale, ma piuttosto per servire i mercati locali. Kuo ritiene che la capacità produttiva degli iPhone 14 in India non sarà sufficiente a colmare il divario causato dai problemi con la Cina a breve termine, ma è comunque un paese importante per Apple nell’ottica di espansione della produzione verso altri lidi.

Per quanto riguarda iPhone 14 ed Apple Watch Serie 8, l’annuncio dovrebbe arrivare durante l’evento di mercoledì 7 settembre.