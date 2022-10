Lego Mindstorms, i kit robotici vanno in pensione

I kit robotici Mindstorms di Lego sono sul mercato dal 1998, nati da una collaborazione tra Lego e il Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ora, Lego ha annunciato che interromperà la serie Mindstorms alla fine dell’anno e fornirà supporto per l’app mobile per almeno altri due anni.

Lo ha riferito Gizmodo, che ricorda come a partire dal Lego Mindstorms Robotics Invention System di 24 anni fa, i kit utilizzassero i pezzi Technics avanzati di Lego con ingranaggi e altre parti robotiche, alimentati dall’unità di elaborazione “Brick” di base. I set hanno poi fatto un grande passo avanti nel 2006 con l’introduzione della generazione di kit Mindstorms dell’azienda, soprannominato NXT.

Un altro grande salto è arrivato nel 2013 con la piattaforma robotica EV3. Questa nuova linea era retrocompatibile con la serie NXT, offrendo miglioramenti del sensore e della potenza di elaborazione. Lego ha anche lanciato app mobili dedicate, trasformando i dispositivi iOS e Android in telecomandi per i progetti Mindstorms. Infine, ha creato una comunità Mindstorms in cui gli utenti potevano condividere le loro creazioni e collaborare con altri costruttori. L’ultimo prodotto ufficiale della serie è stata la linea Robot Inventor del 2020.

Adesso, la società ha dichiarato a Brick Fanatics che vuole terminare il progetto:

Ora avendo una serie di priorità in LEGO Education e altre esperienze Build & Code, abbiamo deciso di concentrare le nostre risorse e i piani futuri reindirizzando il nostro team Mindstorms Robot Inventor e la loro esperienza in diverse aree del business. Ciò significa che il prodotto fisico Mindstorms Robot Inventor (51515) e i suoi elementi correlati (88016 e 88018) usciranno dal nostro portafoglio dalla fine del 2022, mentre le piattaforme digitali, come l’app LEGO Mindstorms Robot Inventor, rimarranno in vigore almeno fino alla fine del 2024

Questi kit sono stati tra i primi giocattoli a promuovere attivamente l’apprendimento STEM mentre bambini e adulti si interessavano alla robotica. Mentre è la fine di un’era nell’educazione alla robotica, ci sono molti kit sul mercato, incluso il kit di robotica Boost di Lego per principianti. Il consiglio quanti posseggono un robot Mindstorms è quello di conservarlo: presto potrebbe essere un oggetto da collezione.