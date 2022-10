Apple Watch, il sensore di ossigeno nel sangue è di livello medico

Un nuovo studio pubblicato questo mese mette alla prova il sensore di ossigeno nel sangue dell’Apple Watch. Secondo i risultati, l’Apple Watch Series 6 è in grado di “rilevare in modo affidabile stati di ridotta saturazione di ossigeno nel sangue” rispetto agli ossimetri a impulsi di livello medico. Ecco come lo studio è arrivato a questo risultato.

In sostanza, lo studio si pone l’obiettivo di dire quanto è affidabile il sensore di ossigeno nel sangue dell’Apple Watch. Come notato da MyHealthyApple, lo studio è stato pubblicato questo mese sulla rivista Digital Health. Lo scopo era quello di indagare “come uno smartwatch disponibile in commercio che misura la saturazione di ossigeno nel sangue periferico (SpO2) può rilevare l’ipossiemia rispetto a un pulsossimetro di grado medico”.

Per lo studio, i ricercatori hanno reclutato 24 partecipanti in salute. Ogni persona indossava un Apple Watch Series 6 al polso sinistro e un sensore di pulsossimetro sul dito medio sinistro, il Masimo Radical-7.

I partecipanti hanno respirato tramite un circuito respiratorio con una valvola non-respirante a tre vie in tre fasi. In primo luogo, nella fase di stabilizzazione iniziale di 2 minuti, i partecipanti hanno inalato l’aria presente nell’ambiente. Poi, nella fase di desaturazione di 5 minuti, i partecipanti hanno respirato la miscela di gas a ridotto di ossigeno (12% O2), che ha temporaneamente ridotto la saturazione di ossigeno nel sangue.

Nella fase di stabilizzazione finale, i partecipanti hanno inalato di nuovo l’aria ambientale fino a quando lo SpO2 non è tornato ai valori normali. Le misurazioni di SpO2 sono state prese dallo smartwatch e dall’ossimetro a impulsi contemporaneamente a intervalli di 30 secondi.

Lo studio ha portato a 642 singole coppie di misurazioni dell’ossigeno nel sangue, con questi risultati.

Il bias in SpO2 tra lo smartwatch e l’ossimetro era dello 0,0% per tutti i punti dati. Il bias per SpO2 inferiore al 90% era dell’1,2%. Le differenze nelle singole misurazioni tra lo smartwatch e l’ossimetro entro il 6% SpO2 possono essere attese per le letture SpO2 del 90%-100% e fino all’8% per le letture SpO2 inferiori al 90%.

Apple ha aggiunto per la prima volta il supporto per la misurazione dell’ossigeno nel sangue all’Apple Watch Series 6. È anche una caratteristica del nuovo Apple Watch Series 7, Apple Watch Series 8 e Apple Watch Ultra. Apple ha esitato a promuovere la funzione con eventuali affermazioni mediche effettive e l’azienda non ha pubblicizzato alcun miglioramento significativo alla tecnologia da quando ha debuttato per la prima volta sulla Serie 6 nel 2020.