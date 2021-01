Lego Vidiyo trasforma i bambini in registi di video musicali

Lego e Universal Music Group (UMG) stanno collaborando per la realizzazione di Vidiyo, un nuovo set che permette ai bambini di sette e dieci anni di realizzare i propri video musicali. Dopo averli scansionati nell’app, ci saranno figure e blocchi che prenderanno vita grazie alla potenza della realtà aumentata (AR). Naturalmente, gli aspiranti registi potranno scegliere dove e come ambientare la scena, oltre a poter persino ballare accanto alle minifigure in AR.

La musica arriva per gentile concessione del roster di artisti pop di UMG, con campioni di 60 secondi di sottofondo con cui i bambini potranno giocare, creando e modificando da soli il video. Tutto quello che il piccolo utente dovrà fare è scansionare la propria figura preferita e dirigere i personaggi AR all’interno dell’app, potendo partecipare loto stessi. Inoltre, le scene potranno essere migliorate con BeatBits, tessere quadrate che, una volta scansionate, attiveranno effetti speciali, come esplosioni di coriandoli e altro ancora.

Le clip potranno essere ridotte a un tempo compreso tra cinque e 20 secondi, e caricate nel feed social dell’app Lego Vidiyo affinché tutti possano vederli. Ovviamente, trattandosi di un applicativo direttamente collegato a un pubblico di minori, la privacy e la sicurezza è tra le parole chiavi del progetto.

Ed infatti, Lego ha affermato che le clip saranno moderate prima della pubblicazione e tutto ciò che mostra il viso di un bambino, informazioni di identificazione o qualsiasi altro elemento spiacevole sarà bloccato. Una sorta di moderazione preventiva per mantenere la piattaforma assolutamente fruibile da un pubblico di bambini.

I primi set di Lego Vidiyo sbarcheranno in paesi di tutto il mondo il primo marzo prossimo, con ulteriori dettagli in arrivo nelle settimane a venire. Per tutti gli articoli legati al moneto LEGO vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo. Vi ricordiamo che di recente LEGO ha siglato una partnership con Unity per riuscire nell’impresa di far creare ai giocatore veri e propri giochi senza saper programmare, semplicemente seguendo pochi e semplici tutorial.