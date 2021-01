Tim Cook parlerà alla conferenza sulla privacy CPDP 2021 di Brussels

Tim Cook si unirà alla conferenza CPDP 2021 il prossimo 28 gennaio insieme a regolatori, difensori della privacy, accademici e leader tecnologici nella discussione delle principali questioni tecnologiche del momento: ricordiamo che l’amministratore delegato di Cupertino ha già partecipato alla conferenza CPDP, sigla dalle iniziali di Computers, Privacy and Data Protection nel 2018.

La conferma del nuovo intervento di Cook arriva attraverso il sito ufficiale CPDP 2021, dove tra gli speaker viene elencato il CEO di Apple, che pronuncerà il suo discorso il prossimo giovedì 28 gennaio. La conferenza sui computer, la privacy e la protezione dei dati ha lo scopo di riflettere tematiche importanti, come il rispetto dei diritti in un mondo che cambia. La conferenza sarà ovviamente virtuale, e verrà ospitata a Bruxelles, in Belgio, ed è una delle principali conferenze internazionali sulla privacy e sulla tecnologia che riunisce leader del mondo accademico, del governo, della società civile e del settore privato.

La CPDP è una piattaforma senza scopo di lucro fondata originariamente nel 2007 da gruppi di ricerca della Vrije Universiteit Brussel, dell’Université de Namur e dell’Università di Tilburg. La piattaforma è stata affiancata negli anni successivi dall’Istituto nazionale per la ricerca nell’informatica e nell’automazione e dal Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research, ed è ora diventata una piattaforma supportata da 20 centri accademici di eccellenza dell’UE, degli Stati Uniti e in altre aree geografiche.

Come conferenza multidisciplinare a livello mondiale, il CPDP offre l’avanguardia nello sviluppo legale, normativo, accademico e tecnologico nella privacy e nella protezione dei dati. In un’atmosfera di indipendenza e rispetto reciproco, il CPDP riunisce a Bruxelles accademici, avvocati, professionisti, politici, ma anche esponenti della società civile di tutto il mondo, offrendo loro un’arena per scambiare idee e discutere sulle ultime questioni e tendenze emergenti.

Il discorso di Cook prenderà il via alle 17.15 e sarà all’inizio di un panel intitolato “Un percorso per rafforzare la scelta degli utenti e aumentare la fiducia degli utenti nella pubblicità”, che includerà diversi altri relatori, come John Edwards, commissario per la privacy della Nuova Zelanda, Marcel Kolaja, vicepresidente del Parlamento europeo, Lucy Purdon, direttore delle politiche a Privacy International, Marshall Erwin, Chief Security Officer di Mozilla e Jane Horvath, Senior Director per la privacy in Apple. Potrà essere visto in diretta streaming su YouTube:

Tra i tanti discorsi tenuti da Tim Cook ricordiamo anche quello risalente al 2015, pronunciato all’università Bocconi di Milano e il discorso di commiato per i laureati della George Washington University. Nel 2016 il CEO di Apple Tim Cook ha tenuto un discorso ai laureandi del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Nel 2018 ha tenuto il discorso alla cerimonia di laurea della Duke University, e nel 2019 il discorso di commiato ai laureandi dell’Università Tulane.