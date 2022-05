Lenovo L02, lo speaker che è anche una lanterna

Se non avete particolari pretese in fatto di musica, c’è un altoparlante in offerta a 24,39 euro che potrebbe piacervi perché all’amplificazione senza fili aggiunge l’aspetto e le funzionalità di una lanterna.

Si tratta del Lenovo L02, che combina queste due funzioni all’interno di un solo prodotto, risultando così una scelta intelligente specie per chi generalmente ha bisogno sia di una luce soffusa che di una cassa con cui amplificare la musica dallo smartphone. In questo caso si ottiene un valido prodotto in entrambi i casi, perché da un lato è appunto una lanterna in tutto e per tutto, con pulsanti incassati e una ghiera per l’accensione e la regolazione della luminosità.

La base è piatta e progettata per consentire di poggiarla verticalmente su qualsiasi superficie piana, ma volendo si possono sfruttare i fori presenti all’estremità opposta per farci passare un laccetto e appenderla ad un gancio, a un ramo dell’albero o dove più lo si ritiene opportuno.

Poi come dicevamo è un altoparlante da 2 Watt che, tramite il collegamento Bluetooth di tecnologia 5.0, è in grado di amplificare la musica, le voci e le tracce audio di qualsiasi file, che sia una playlist, un album o un film. Ma può anche fungere da amplificatore per le videochiamate.

Lenovo L02 è impermeabile e incorpora una batteria ricaricabile da 2.000 mAh che serve per alimentare tutte queste funzioni. E’ in vendita in tre diversi colori – nero, verde e rosso – al prezzo di 34,84 euro ma al momento è scontato del 30% perciò costa 24,39 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.