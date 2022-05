Netflix pensa a eventi in livestreaming

Netflix a quanto pare studia la possibilità di offrire eventi e spettacoli in livestreaming. Stando a quanto riferisce il sito Deadline, l’azienda starebbe prendendo in considerazione l’idea del livestreaming per spettacoli di stand-up comedy e altri eventi dal vivo.

Il supporto per il livestreaming permetterebbe di trasmettere reunion in diretta, come la recente tra i protagonisti della serie Selling Sunset, ma anche di mettere a disposizione meccanismi per la votazione in diretta per i talent show.

Anche spettacoli comici dal vivo potrebbero essere tra gli eventi ai quali punta Netflix; la società statunitense ha già pensato di offrire in diretta “Netflix Is A Joke Fest”, festival della commedia della durata di una settimana, con comici dal vivo, eventi dedicati e attività con artisti di tutto il mondo.

La piattaforma sta anche studiando la possibilità introduzione di un abbonamento meno costoso ma non pubblicità. Per via del primo calo di abbonati nella storia dell’azienda, quest’ultima sta cercando nuovi modi per guadagnare, ipotizzando anche l’introduzione di annunci sul modello Spotify o Hulu.

Stando a quanto riferito recentemente dal New York Times, i vertici di Netflix avrebbero fatto sapere ai dipendenti l’arrivo di un abbonamento supportato dalla pubblicità negli ultimi tre mesi del 2022.

