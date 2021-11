Lenovo Live Pods LP1, auricolari stile Airpods in sconto come al Black Friday

Se state cercando un paio di auricolari senza fili che assomiglino agli AirPods di Apple ma che costino pochissimo non fatevi sfuggire l’offerta attualmente in sconto con un codice sui Lenovo Live Pods LP1 che in questo momento potete pagare 7,94 euro, praticamente allo stesso prezzo del Black Friday.

Questi auricolari sembrano in tutto e per tutto gli AirPods di Apple, ma a conti fatti grazie alla promozione costano meno di una coppia di cuscinetti di ricambio degli AirPods Pro (9 euro su Apple Store). Esteticamente ne imitano quasi maniacalmente il design, e dal punto di vista delle specifiche tecniche non sono poi neanche tanto male.

Utilizzano innanzitutto la più recente tecnologia Bluetooth 5.0, che promette quindi una buona stabilità del segnale e un notevole risparmio in termini di consumi energetici. Infatti ciascun auricolare monta una batteria da 55 mAh che promette fino a 400 ore di autonomia in Standby oppure 10 se usati per telefonare (12 ore complessive invece se ci si ascolta la musica) e la custodia nella quale vengono riposti è presente una batteria da 300 mAh che si ricarica in un’ora e mezza – grazie alla presa USB-C presente sul fondo – e promette diverse ricariche complete.

Incorporano un’antenna costruita in ceramica e driver da 10 millimetri, inoltre sono certificati IPX4 quindi resistono al sudore senza problemi. La superficie esterna è di tipo touch e può essere usata per rispondere alle telefonate, per riagganciare, per controllare la riproduzione musicale e per interagire con l’assistente vocale senza dover mai tirare fuori il telefono dalla tasca.

Il prezzo di vendita è di 14,73 euro, già molto favorevole quindi per chi desidera comprare un paio di auricolari completamente senza fili a poco prezzo. Se però si inserisce il codice LPE nel carrello si risparmia il 57% andandoli a pagare 7,94 euro, come li si pagherebbero sotto Black Friday.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.