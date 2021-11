Primi dettagli su Seven, il Suv concept di Hyundai completamente elettrico

Hyundai ha distribuito le immagini teaser di SEVEN, un elegante e spazioso concept di un suv completamente elettrico che sarà svelato all’AutoMobility 2021 di Los Angeles.

SEVEN, riferisce il produttore presenta innovazioni tecnologiche nell’era della mobilità elettrica, anticipando un nuovo modello suv in arrivo nella famiglia IONIQ, il brand dedicato ai veicoli elettrici a batteria (BEV) dell’azienda sudcoreana.

Le immagini rivelano un design funzionale che si allontana dalla tradizione dei motori a combustione interna. L’architettura luminosa è definita dai Parametric Pixels, distintivo design di IONIQ; gli interni evocano un ambiente premium con arredi rifiniti con materiali sostenibili.

Hyundai lancerà SEVEN durante la conferenza stampa dell’AutoMobility 2021 di Los Angeles, in programma il 17 novembre. Il SUV rimarrà in mostra dal 19 al 28 novembre per essere visitata e ammirata dal pubblico.

Su Macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto e mobilità nella nostra sezione ViaggiareSmart.