Lenovo ThinkSmart View, ecco il nuovo smart display all-in-one per le videoconferenze

Lenovo ha presentato in queste ore le sue ultime novità della famiglia ThinkSmart, il portfolio di prodotti e soluzioni per le comunicazioni in ambito business attraverso esperienze di meeting sia a livello individuale, che di gruppo. Il particolare momento storico in cui viviamo ha praticamente imposto a qualsiasi società di tecnologia a riformulare il concetto di videoconferenze, offrendo nuove soluzioni che possano avvicinare gli utenti anche a distanza. Per Lenovo il risultato è ThinkSmart View, un dispositivo personale di comunicazione aziendale per chiamate audio e video con Microsoft Teams.

ThinkSmart View è uno smart display all-in-one, basato su SoC Qualcomm APQ8053, che può aiutare gli utenti a sfruttare appieno il loro potenziale lavorativo tramite uno schermo dedicato per le conferenze audio e video con Teams. La periferica offre la possibilità di avviare una riunione con un semplice tocco del display integrato e, accoppiando un auricolare Bluetooth, si può ridurre al minimo il rumore di fondo e migliorare la riservatezza. La sicurezza, inoltre, è anche garantita da un otturatore fisico della fotocamera e dal blocco del dispositivo tramite PIN.

Allo stesso tempo, Lenovo ha presentato anche il nuovo software ThinkSmart Manager per i dispositivi ThinkSmart. L’IT può implementare, gestire, configurare, aggiornare e risolvere da remoto eventuali problemi segnalati sui dispositivi ThinkSmart collegati in cloud.

Queste le dichiarazioni di Joseph Mingori, general manager, Lenovo Smart Office business:

Sfruttando le nuove tecnologie per lo smart office, come ThinkSmart View, le aziende possono progettare un nuovo spazio di lavoro che migliora la collaborazione, la creatività e il coinvolgimento dei propri dipendenti. Lavorare insieme a un ecosistema di partner è fondamentale nel migliorare l’esperienza dell’utente finale e nel facilitare la collaborazione nel mondo intero

Prezzi e la disponibilità

Il prezzo per il mercato Italiano è di 320 Euro.

Per leggere tutti gli articoli che ruotano attorno al mondo di Lenovo il link da seguire è questo.