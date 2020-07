Selpic P1, la stampante a forma di penna più piccola al mondo disponibile su IndieGogo

Dopo averla annunciata nelle scorse settimane, è finalmente disponibile su IndieGogo la campagna di raccolta fondi per Selpic P1, la stampante portatile più piccola al mondo, grande quanto una penna. Se siete interessati alla periferica è il momento di acquistarla, perché su IndieGogo si acquista con il 50% di sconto a soli 99 dollari.

Si tratta, come facilmente intuibile, di un dispositivo dispositivo portatile, compatto, leggero e semplice da usare, che consente di ottenere stampe veloci e di alta qualità su varie superfici, in qualsiasi momento.

Questo perché Selpic P1 cambia totalmente il modo in cui pensiamo alla stampa. Si tratta di una vera e propria stampante a getto d’inchiostro wireless in grado di stampare testo, loghi, meme, codici QR, codici a barre, su un’ampia varietà di superfici tra cui carta, tessuto, pelle, legno, anche su superfici curve o irregolari.

Pesa appena 92 grammi, e propone un design simile a una penna, risultando così

la stampante più piccola e leggera di sempre nel settore della stampa a getto d’inchiostro. Tra le sue caratteristiche, Selpic P1 supporta la stampa in orizzontale e verticale, offrendo anche la possibilità di modificare la direzione di stampa da sinistra a destra, o da destra a sinistra con facilità. Consente anche di stampare su più righe con una risoluzione di 600 * 600 DPI, grazie ai 300 ugelli con dimensione di 0,002 pollici, ognuno dei quali espelle 18 milioni di gocce al secondo.

La penna stampante offre 8 colori di cartuccia tra cui scegliere, così da meglio personalizzare la stampa, ottenendo i migliori effetti a seconda che le superfici di stampa siano chiare o scure. Ancora, tra le caratteristiche più importanti, la stampante e la cartuccia Selpic P1 sono realizzate in lega di alluminio e plastica riciclata che non danneggia l’ambiente.

Sebbene sia piccolo e leggero, Selpic P1 è alimentato da una batteria ai polimeri di litio da 7 volt, che è in grado di fornire 3 ore di lavoro. Anche l’output è eccezionale. può stampare circa 90 pagine di carta A4. È perfetto per viaggi d’affari, eventi, lezioni o per un uso in ufficio.

Design eccellente e software di stampa completo incluso nel bundle. Si tratta di uno strumento interessante, con un prezzo abbordabile e competitivo, che funziona tramite Wi-Fi e risulta semplice da usare: sarà sufficiente scaricare e installare l’app sullo smartphone, PC o su Mac, caricare il disegno che si desidera stampare sulla penna, e premere il pulsante di stampa mentre si fa scorrere la stampante sulla superficie.

Se siete interessati al progetto, Selpic P1 può essere acquistata su INDIEGOGO a 99 dollari. Come noterete, l’offerta super early bird prevede uno sconto del 50% sul prezzo consigliato di 199 dollari solo per i primi 300 sostenitori. La spedizione è prevista per settembre 2020.