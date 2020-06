Lenovo Watch 9: l’eleganza al polso a soli 20 euro. Per iOS e Android

Offerta molto interessante per gli amanti dell’orologeria: Lenovo Watch 9, tra i più minimali e moderni orologi ibridi, lo si può acquistare per soli 20 euro. Un’offerta da non lasciarsi sfuggire. Al di là della bellezza estetica data dall’aspetto classico, combina le funzioni degli orologi tradizionali a quelli Smart, con funzioni che piaceranno sicuramente agli amanti del fitness. Ha un design ergonomico, adatto per l’uso quotidiano, e quanto al design come dicevamo è davvero elegante.

Oltre alle funzioni di un orologio tradizionale, Lenovo Watch 9 permette di impostare e raggiungere i propri obiettivi fitness grazie alla possibilità di contare i passi, di monitorare il sonno e di notificare all’utente quando è arrivato il momento di alzarsi e muoversi, senza poi dimenticare tutta una serie di caratteristiche tipiche degli smartphone come la notifica delle chiamate in entrata, la possibilità di rifiutare le chiamate o quella di ritrovare il telefono abbinato nel caso lo si fosse perso nelle vicinanze da qualche parte.

L’orologio si collega allo smartphone grazie all’applicazione dedicata, dove visualizzare e impostare i propri obiettivi. Lenovo Watch 9 è inoltre in grado di notificare agli utenti anche gli SMS in arrivo o perfino di funzionare come una sveglia grazie alla vibrazione incorporata. La batteria poi dura anche fino a 12 mesi con un uso non troppo intenso. Insomma, ha le caratteristiche e l’aspetto di un orologio meccanico a lancette, ma include una serie di funzioni intelligenti per gli amanti della tecnologia.

Se ciò non dovesse essere comunque sufficiente, nel senso che si desidera mettersi al polso uno smartwatch in tutto e per tutto, al momento si può approfittare dell’offerta sul Lenovo S2, promosso a soli 35 euro. Ha una cassa esteticamente simile a quella di Apple Watch ed utilizza un cinturino in nylon eventualmente intercambiabile con un secondo in silicone che l’azienda include in confezione, così da accontentare chi volesse usarlo nell’attività sportiva senza rovinare quello più elegante in tessuto.

Le funzioni sono quelle di uno smartwatch in tutto e per tutto, cardiofrequenzimetro incluso, con il vantaggio dello schermo per consultare informazioni e dati direttamente dal polso anziché via app sullo smartphone come accade invece con il Watch 9. Data la presenza dello schermo, l’autonomia è di pochi giorni di utilizzo oppure 25 in standby.

Se volete comprare Lenovo Watch 9 a 20 euro, cliccate qui. Se invece siete interessati all’acquisto di Lenovo S2, lo trovate a 20 euro qui. In entrambi i casi l’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.