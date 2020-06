Oppo vuole progettare i suoi processori per smartphone

Apple è stato uno dei primi colossi IT a progettare internamente i processori per iPhone e iPad, una strategia dispendiosa ma vincente nel lungo termine; in anni più recenti questa scelta è stata intrapresa anche da alcuni costruttori Android: ora anche Oppo annuncia di voler progettare i processori per i suoi smartphone.

Ricordiamo che Samsung progetta e costruisce i chip Exynos, mentre Huawei investe molto da anni nella serie di chip Kirin. La maggior parte degli altri costruttori Android continua invece a impiegare i SoC di Qualcomm e MediaTek. Da tempo è però evidente che solo i costruttori che progettano internamente i propri processori sono in grado di diversificare meglio i terminali dalla concorrenza, ottimizzando congiuntamente hardware e software. Ma questa potrebbe essere solo una delle ragioni possibili.

L’intenzione di Oppo di progettare processori proprietari è annunciata da Liu Bo, responsabile della società per il mercato cinese, come riporta PatentlyApple «È un passo che Oppo dovrà fare. Dobbiamo affrontare la tecnologia dei chip e renderla una forza trainante cruciale negli sviluppi futuri». Il dirigente precisa che la società collaborerà con i fornitori chiave per raggiungere questo obiettivo, ma non precisa però le tempistiche per il progetto.

Oltre che per personalizzare e controllare meglio e più a fondo i propri prodotti, diversificandoli dai concorrenti Android, i vantaggi di questa strategia si estendono anche in altri ambiti. L’impiego di processori proprietari perfette infatti di ridurre i costi e di risultare più indipendenti da fornitori di componenti chiavi come Qualcomm. Infine le tensioni economiche e commerciali tra USA e Cina potrebbero aver accelerato i piani di Oppo. Sotto l’amministrazione Trump colossi cinesi come Huawei e anche ZTE non possono ottenere l’accesso a licenze software e tecnologie hardware, processori inclusi, da diverse società USA.

