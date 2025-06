Lettore per carte d’identità e SIM a soli 5 €

In questo momento trovate in sconto un lettore USB capace di leggere e gestire informazioni contenute in diverse tipologie di carte dotate di chip. Si tratta quindi di uno strumento oggi diffuso in parecchi ambiti perché consente di identificare digitalmente gli utenti, autenticare l’accesso ai servizi online e firmare i documenti elettronici.

Utile quindi sia in ambito personale che lavorativo, ad esempio per l’autenticazione nei servizi pubblici online dietro scansione della Carta d’Identità Elettronica (CIE) e quindi accedere al portale della Pubblica Amministrazione, consultare il fascicolo sanitario elettronico o presentare domande e moduli online. In paesi come la Spagna, dove invece è diffuso il DNIe, questo lettore permette anche di firmare digitalmente documenti assicurando legalità e tracciabilità.

In ambito aziendale o militare può invece essere impiegato per leggere le CAC card (Common Access Card) e quindi autenticarsi in reti protette o accedere a postazioni di lavoro riservate. Lo stesso vale per ambienti bancari o finanziari, dove si usano schede ATM e IC.

Questo lettore è anche in grado di gestire le SIM, per esempio per leggere, copiare o gestire contatti e dati salvati sulle schede telefoniche.

Funziona senza alimentazione esterna ed è compatibile coi computer Windows (dalla versione XP in poi) e Linux, ai quali si collega tramite spina USB-A 2.0.

Costruito principalmente in plastica ABS, è abbastanza compatto (misura 8,5 x 6,5 x 0,7 centimetri e pesa meno di 100 grammi.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 5 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.