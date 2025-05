Un tap su iPhone per aggiungere la carta al Wallet, in arrivo in Italia

Un tap dietro all’iPhone e la carta di credito viene aggiunta al Wallet. È questa la funzione denominata Tap to Provision, che sta per arrivare anche in Italia, agevolando le procedure di registrazione del documento di pagamento sullo smartphone.

Il procedimento non offre vantaggi particolari dopo la registrazione: la carta sarà sempre dentro all’iPhone pronta per essere usata con il tap to pay e tutti i metodi di pagamento che sfruttano l’NFC (recentemente aperto da Apple per obbligo dell’Ue). La differenza è nella fase di preparazione.

Fino a oggi, aggiungere una nuova carta su Apple Pay significa dover inserire a mano i lunghi numeri stampati sul fronte, oppure usare la fotocamera per scansionarli, oppure passare attraverso l’app della banca. Un processo che, per quanto rodato, non è sempre rapidissimo — e che per qualcuno poteva risultare anche noioso.

Con Tap to Provision, invece, il tutto si semplifica: quando si preme il tasto “Aggiungi carta” nell’app Wallet, l’iPhone chiede di avvicinare fisicamente la carta al retro del dispositivo. Il chip NFC integrato nell’iPhone legge i dati direttamente dal chip della carta e li trasferisce automaticamente nell’app, senza bisogno di inserimenti manuali.

Il punto importante è che questa funzione non richiede terminali esterni, lettori, POS bancari o tap point: tutto avviene tra carta e iPhone, ovunque si trovi l’utente. Questo significa che chiunque potrà aggiungere carte da casa, al bar, in ufficio, senza dover passare da filiali o sportelli.

Con Tap to Provision si risparmia tempo (l’aggiunta richiede pochi secondi), si evitano errori (niente più numeri sbagliati o fotografie imprecise), si mantiene la privacy (i dati restano gestiti direttamente sul dispositivo).

Il sistema non è da confondere con il Tap to Pay, i due sistemi fanno cose molto diverse. Tap to Pay permette ai commercianti di accettare pagamenti contactless direttamente su iPhone, trasformandolo in un terminale POS.

Tap to Provision, invece, permette agli utenti di aggiungere le proprie carte al Wallet leggendo direttamente il chip NFC della carta.

Apple ha annunciato, riferisce MacRumors, che Tap to Provision sarà disponibile a breve, anche se non è specifica quando, oltre che in Italia, ma anche in una serie di altri paesi europei, ampliando così la portata di questa novità. Ecco l’elenco completo delle nazioni coinvolte: Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, San Marino, Slovenia, Svizzera e Città del Vaticano.