Facebook Twitter Youtube
PUBBLICITÀ

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Sconti speciali » Levapelucchi Philips, abiti perfetti con solo 8,99 euro
OfferteSconti speciali

Levapelucchi Philips, abiti perfetti con solo 8,99 euro

Di Pubblicità
Levapelucchi philips in azione

Abiti sempre perfetti spendendo solo 8,99 euro, grazie alle sconto Amazon sul Levapelucchi Philips che rinfresca l’aspetto di un capo di abbigliamento con un gesto.

Testina ampia e lama rotante per risultati uniformi

Il Levapelucchi Philips GC026/30 è dotato di una testina larga da 5 cm che copre superfici estese in pochi passaggi. Al suo interno, la lama rotante effettua fino a 8800 giri al minuto, rimuovendo rapidamente i pallini di tessuto da maglioni, coperte, felpe e rivestimenti.

Grazie alla rete protettiva in metallo, il contatto con i tessuti è delicato e sicuro anche su materiali più leggeri come il cotone o la viscosa.

Facile da usare, comodo da svuotare

Il design dell’accessorio è studiato per un uso semplice e pratico: funziona con 2 batterie AA (non incluse) e può essere utilizzato ovunque, anche in viaggio. Il contenitore trasparente che raccoglie i pelucchi è removibile, per una pulizia veloce.

Nella confezione è inclusa anche una spazzolina per la manutenzione della lama, utile per mantenerla sempre in condizioni ottimali.

il levapelucchi philips

Il levapelucchi Philips è utile per capi d’abbigliamento, ms può essere usato su tessuti per la casa, come cuscini, tende e plaid, ridando un aspetto ordinato senza danneggiarli. Le tre diverse altezze dei fori nella griglia permettono di agire su materiali più o meno spessi, rendendolo versatile in molte situazioni quotidiane.

Il prezzo di listino del levapelucchi Philips è di 14,99€, ma al momento è disponibile su Amazon a 8,99€, con uno sconto di 6€ sul prezzo originale. Ci sono include due batterie AA per un funzionamento immediato

Sto caricando altre schede...
Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

PREPARATI AL BLACK FRIDAY AMAZON 2025!

Non perdere tempo a cercare: le offerte Amazon più vantaggiose per il Black Friday 2025 verranno caricate in questo spazio non appena saranno disponibili.

Resta sintonizzato e preparati a riempire il carrello con gli sconti che stavi aspettando!

Articolo precedente
Apple ha cinque idee per portare iPhone in orbita
Articolo successivo
WhatsApp sta per aprirsi ai servizi di messaggistica di terze parti

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.