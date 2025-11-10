Levapelucchi Philips, abiti perfetti con solo 8,99 euro

Abiti sempre perfetti spendendo solo 8,99 euro, grazie alle sconto Amazon sul Levapelucchi Philips che rinfresca l’aspetto di un capo di abbigliamento con un gesto.

Testina ampia e lama rotante per risultati uniformi

Il Levapelucchi Philips GC026/30 è dotato di una testina larga da 5 cm che copre superfici estese in pochi passaggi. Al suo interno, la lama rotante effettua fino a 8800 giri al minuto, rimuovendo rapidamente i pallini di tessuto da maglioni, coperte, felpe e rivestimenti.

Grazie alla rete protettiva in metallo, il contatto con i tessuti è delicato e sicuro anche su materiali più leggeri come il cotone o la viscosa.

Facile da usare, comodo da svuotare

Il design dell’accessorio è studiato per un uso semplice e pratico: funziona con 2 batterie AA (non incluse) e può essere utilizzato ovunque, anche in viaggio. Il contenitore trasparente che raccoglie i pelucchi è removibile, per una pulizia veloce.

Nella confezione è inclusa anche una spazzolina per la manutenzione della lama, utile per mantenerla sempre in condizioni ottimali.

Il levapelucchi Philips è utile per capi d’abbigliamento, ms può essere usato su tessuti per la casa, come cuscini, tende e plaid, ridando un aspetto ordinato senza danneggiarli. Le tre diverse altezze dei fori nella griglia permettono di agire su materiali più o meno spessi, rendendolo versatile in molte situazioni quotidiane.

Il prezzo di listino del levapelucchi Philips è di 14,99€, ma al momento è disponibile su Amazon a 8,99€, con uno sconto di 6€ sul prezzo originale. Ci sono include due batterie AA per un funzionamento immediato

Sto caricando altre schede...