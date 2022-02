L’evento Unpacked di Samsung va in onda (anche) nel metaverso il 9 Febbraio

Samsung sarà la prima azienda a presentare i nuovi telefoni nel metaverso: il keynote “Unpacked” fissato per il 9 febbraio non si terrà infatti soltanto nel modo tradizionale, ma vi si potrà assistere anche tramite realtà virtuale in quello che l’azienda chiama “Samsung 837X”, ovvero una ricreazione tridimensionale dell’omonimo punto vendita di Samsung di New York City costruita all’interno della piattaforma Decentraland.

Si tratta di uno spazio virtuale basato su blockchain, dove gli utenti potranno «acquistare e vendere risorse digitali come terreni e dispositivi indossabili». Effettuato l’accesso, l’avatar dell’utente verrà catapultato all’esterno dell’edificio virtuale 837X: da lì potrà poi entrare e raggiungere la lobby, dove una guida virtuale lo indirizzerà in uno dei tre spazi interni tramite cui l’azienda permette di «andare in missione» e scoprire cosa sta facendo dal punto di vista «della sostenibilità, della personalizzazione e della connettività».

«Lo spazio interno è in continua evoluzione» spiega Samsung, e «fonde insieme la cultura pop con le spettacolari innovazioni di Samsung». L’utente può accedere anche come ospite ma potrà soltanto esplorare la zona, mentre chi effettua l’accesso completro potrà anche guadagnare NFT (da depositare direttamente nel proprio portafoglio crittografico MetaMask) e accedere a una fornitura limitata di dispositivi indossabili Samsung Decentral per personalizzare il proprio avatar.

La pagina dedicata all’evento nel metaverso spiega tutti i dettagli su come collegarsi e accedere all’esperienza completa che l’azienda ha pianificato. Soprattutto – si legge – non sarà la sola, perché per l’anno in corso sono previste anche «altre esperienze virtuali». La parte più interessante è che il visore non è obbligatorio: basta un computer col browser Chrome, dove installare l’estensione del portafoglio MetaMask, per poi accedere a Decentraland (al primo accesso l’utente dovrà completare la procedura guidata per creare l’avatar e ottenere il passaporto per il metaverso).

Chi volesse invece seguire l’evento – durante il quale, tra gli altri, saranno presentati i nuovi Samsung Galaxy S22 – nel metodo tradizionale troverà sempre lo streaming sul sito ufficiale e sul canale YouTube dell’azienda.