Samsung Unpacked, i Galaxy S22 arrivano il 9 febbraio

Sappiamo da diversi giorni che Samsung avrebbe presentato la nuova linea Galaxy S22 a febbraio, ma adesso c’è la data certa: l’azienda ha infatti ufficializzato che terrà l’evento Unpacked mercoledì 9 febbraio, ovvero tra due settimane esatte. «Unisciti a noi mentre infrangiamo le regole per stabilire uno standard epico» recita il tweet con cui Samsung ha specificato che si terrà online sulla consueta pagina degli eventi.

La grafica abbinata al all’annuncio dell’evento Samsung Unpacked punta al numero 22, che fa riferimento alla serie S22 dei Galaxy in arrivo, quella che competerà direttamente con gli iPhone 13 di Apple. Secondo le indiscrezioni che sono circolate fino ad oggi sappiamo che possiamo aspettarci un trio di telefoni che, per dimensioni dello schermo, dovrebbero sovrapporsi più o meno ai display da 5.4″, 6.1″ e 6.7″ degli iPhone mini, Pro e Max di Apple: nello specifico si è parlato di un Samsung Galaxy S22 con schermo da 6.1 pollici, un S22 Plus da 6.5 pollici e un S22 Ultra da 6.8 pollici.

Si dice che dai due telefoni più piccoli possiamo aspettarci un design caratterizzato da angoli più arrotondati e tre fotocamere posteriori, mentre il più grande e costoso dei nuovi Galaxy S22 presenterà un design più squadrato e quindi per certi versi più simile al Galaxy Note, con tanto di S-Pen integrata e quattro fotocamere sul retro.

Rispetto alla serie 21 che va a sostituire, l’aggiornamento dovrebbe essere piuttosto modesto. I due telefoni più piccoli dovrebbero avere una fotocamera principale da 50 MP affiancata da un nuovo grandangolo e un teleobiettivo. Di conseguenza ci si aspetta che Apple a settembre aggiorni la fotocamera di iPhone 14 Pro con un sensore da 48 MP, che potrebbe essere un bel salto rispetto al sensore da 12 MP che abbiamo oggi sugli iPhone 13.

Il migliore della nuova serie sarà ovviamente il Galaxy S22 Ultra che si dice monterà una fotocamera principale da ben 108 MP con obiettivo Super Clear che dovrebbe ridurre l’effetto di abbagliamento e i riflessi, affiancato da un ultra-grandangolare, un teleobiettivo e una camera periscopica per zoom ancora maggiori. Anche Apple pare stia lavorando ad una tecnologia del genere, ma almeno per il momento si ritiene che non se ne vedrà una fino al 2023.

Tutti e tre i Galaxy S22 dovrebbero montare uno schermo con forellino per la fotocamera anteriore, nuovi colori per la scocca e prestazioni generalmente migliorate. E’ chiaro che questo è solo un riepilogo delle indiscrezioni che abbiamo sentito nelle ultime settimane, tra cui sono compresi anche prezzi, video di anteprima e dettagli sul modello Ultra.

Per conoscere fino in fondo tutti i dettagli della nuova linea Galaxy S22, come annunciato da Samsung, dovremo attendere mercoledì 9 febbraio. Chi vuole potrà collegarsi a questa pagina del sito ufficiale per seguire l’evento in diretta a partire dalle ore 16:00.

Tra le novità attese a bordo dei Galaxy S22 anche il processore Samsung Exynos 2200, il primo con compatto grafico AMD integrato, di cui abbiamo parlato più in dettaglio in questo articolo.