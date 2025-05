Lexar Armor Gold è la prima scheda SD in acciaio INOX

Lexar presenta la nuova ARMOR GOLD SDXC UHS-II, la prima scheda SD al mondo realizzata in acciaio inossidabile. Questo materiale, raramente utilizzato nel settore, è stato scelto per offrire maggiore resistenza fisica rispetto alle comuni schede in plastica.

Il prodotto si rivolge in particolare a fotografi, videomaker e operatori professionali che lavorano in condizioni difficili, dove urti, polvere e umidità rappresentano rischi concreti per l’affidabilità dei supporti di memoria.

Secondo Lexar, le schede ARMOR GOLD sono fino a 37 volte più resistenti delle SD tradizionali. Offrono protezione contro flessione, rottura e cadute fino a 5 metri, oltre a una certificazione IP68 contro polvere e acqua. Il design elimina componenti fragili come le nervature esterne e l’interruttore per la protezione dalla scrittura, riducendo così i potenziali punti di rottura.

Nonostante la struttura in acciaio, le schede rispettano pienamente le specifiche di spessore e dimensioni stabilite dalla SD Association, garantendo la compatibilità con gli slot delle fotocamere. Come di consueto per i prodotti Lexar, ogni scheda è stata sottoposta a test nei Lexar Quality Labs per assicurare sicurezza operativa e assenza di rischi legati a surriscaldamento o elettricità statica.

Dal punto di vista delle prestazioni, la ARMOR GOLD SDXC raggiunge velocità di scrittura fino a 210 MB/s e, utilizzata con un lettore USB 3.2, velocità di lettura fino a 280 MB/s. È certificata V60, quindi adatta anche per la registrazione di video fino alla risoluzione 6K senza interruzioni.

L’acquisto della scheda dà accesso al software Lexar Recovery Tool, utile per il recupero di file cancellati o per il ripristino di unità formattate per errore. Le versioni attualmente disponibili sono da 128GB e 256GB, mentre le capacità da 512GB e 1TB arriveranno sul mercato italiano entro l’estate. Il prezzo consigliato parte da 99,90 euro.

