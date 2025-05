Gli auricolari JVC HA-NP1T sembrano orecchini

Sono tre i nuovi modelli di cuffie e auricolari targati JVC in arrivo per l’estate e già disponibili su Amazon: le cuffie a padiglione HA-S33UC con cavo e connettore USB-C, gli auricolari Gumy Premium HA-A23T e gli auricolari open-ear HA-NP1T, che si distinguono dagli altri modelli per la particolarissima forma a earcuff che li fa assomigliare a un paio di orecchini.

Ma indipendentemente dall’aspetto estetico di questo particolare modello, ciascuna delle cuffie appena annunciate è progettata per offrire specifiche funzionalità e senza mai riunciare al design e allo stile, con una attenzione particolare alla comodità per quando le si indossano per ore, e alla compatibilità con i vari dispositivi oggi in commercio.

JVC HA–S33UC: cuffie cablate con connessione USB–C

Queste sono cuffie a padiglione con connessione USB-C, pensate per chi cerca una soluzione audio semplice da utilizzare con smartphone, tablet e computer moderni. Sono dotate di driver da 30 mm, un telecomando a tre pulsanti integrato nel cavo e di padiglioni morbidi per favorire l’ascolto per più ore consecutive.

Presentano una struttura particolarmente piatta e pieghevole per facilitarne il trasporto. Saranno disponibili in tre colorazioni (bianco, nero e blu) a partire da giugno al prezzo di 29,99 €, ma il modello nero è già in vendita su Amazon.

JVC Gumy Premium HA–A23T: auricolari True Wireless con ANC

Questi auricolari rappresentano l’ultima evoluzione della linea Gumy. Adottano un formato a bastoncino corto, rivestimento Soft Touch, custodia semi-trasparente e strap holder integrato.

Tra le caratteristiche tecniche segnaliamo la cancellazione attiva del rumore (ANC), la modalità Ambient Sound, e un’autonomia complessiva fino a 26 ore. Sono inoltre resistenti agli spruzzi (IPX4) e vengono forniti di gommini auricolari inclusi in quattro misure.

Anche questi sono disponibili già oggi su Amazon in quattro colori (viola pastello, marrone mocha, bianco cocco e nero oliva) al prezzo di 59,99 €.

JVC HA–NP1T: auricolari open–ear a forma di earcuff

Questi infine sono i più particolari presentati da JVC: sono infatti i primi auricolari true wireless della casa giapponese a utilizzare un design open-ear ispirato alla forma degli orecchini “earcuff”, uno stile che per altro consente di ascoltare musica o contenuti mantenendo la percezione dell’ambiente esterno.

La connessione è affidata al Bluetooth 5.3, mentre l’autonomia arriva fino a 24 ore grazie alla batteria combinata con la custodia di ricarica. Possono essere indossati anche singolarmente e si distinguono per la vestibilità leggera e discreta.

Come gli altri sono disponibili su Amazon in cinque colori (nero, ghiaccio, teal, bianco e borgogna) al prezzo di 129,99 €.

