LG avvia una imponente riorganizzazione aziendale

LG Electronics (LG) ha annunciato diversi cambiamenti organizzativi che dovrebbero “rafforzare la propria capacità di rispondere ai cambiamenti futuri”: la multinazionale riferisce che l’intenzione è “migliorare la sua capacità di creare valore ed esperienze differenziate per le persone”, ma la riorganizzazione punta non solo su esperienza utente, design e servizi, ma anche sull’ottimizzazione di forniture, produzione e pianificazione strategica.

Un elemento chiave della strategia di LG è la creazione del Corporate Customer Experience (CX), che farà capo direttamente alla sede centrale di LG. Il CX Center sarà guidato dal vicepresidente esecutivo Lee Chul-bae, che in precedenza è stato a capo del Corporate Design Management Center. L’azienda riferisce che ii ruolo principale del CX Center sarà quello di “creare un’esperienza di consumo ampliata e senza soluzione di continuità”. Svilupperà inoltre “strategie e roadmap per integrare sempre più elementi innovativi in ogni fase della customer journey, dal product planning e dal servizio clienti ai futuri modelli di business”.

Il CX Center includerà al suo interno anche la CX Strategy Division, che avrà il compito di individuare gli obiettivi strategici dell’azienda, e il LSR Customer Research Center, in precedenza Life Soft Research (LSR) Lab. Ancora, LG Platform Business Center svolgerà il ruolo di integrazione e organizzazione dei servizi LG ThinQ, prima gestiti in maniera condivisa tra team corporate e business.

Istituito nel luglio 2021, il Platform Business Center ha guidato la creazione di una cultura basata su dati. Il Centro sarà guidato dal vicepresidente di LG, Jung Ki-hyun, che è entrato a far parte dell’azienda a settembre di quest’anno dopo una carriera significativa con ruoli di rilievo in eBay Corea e Google, e aver ricoperto il ruolo di CEO di Meta Corea.

A partire dal 2023, LG riferisce che continuerà a concentrarsi sul miglioramento della gestione della supply chain (SCM) e sul potenziamento dell’area di Digital Transformation (DX). A tal fine, il Procurement and SCM Management Center dell’azienda è stato rinominato Global Operation Center, verso cui sono confluite anche le funzioni e i ruoli della Production Planning Division, prima facenti capo al Production Engineering Research Institute. Il Global Operation Center – spiega LG – “creerà sinergie tra le attività dell’azienda – produzione, acquisti e SCM – promuovendo miglioramenti basati sulla Digital Trasformation”.

Lyu Jae-cheol, head of Home Appliance & Air Solution Company (H&A), è stato promosso presidente come riconoscimento del suo successo nel migliorare le prestazioni e il portafoglio prodotti di H&A. Lyu ha lavorato fin dal 1989 in diverse aree della divisione elettrodomestici di LG, tra cui il dipartimento di ricerca e sviluppo e quello di produzione.

Eun Seok-hyun, head of Vehicle Solutions Company (VS), è stato promosso vicepresidente. L’aienda riferisce che sotto la sua guida, l’attività della divisione ha raggiunto la stabilità operativa con “una migliore struttura dei profitti e delle perdite” e ha costruito “un solido portfolio di prodotti che comprende diverse tecnologie chiave per la mobilità futura”.

Un altro cambiamento della riorganizzazione LG riguarda Living Appliance Business e Kitchen Appliance Business della H&A Company che diventeranno rispettivamente il Living Solution Business e il Kitchen Solution Business. L’idea è sottolineare maggiore enfasi che l’azienda sta ponendo sull’espansione di contenuti e servizi.

La Home Entertainment Company (HE) intende aumentare la propria “capacità di creare valore per i clienti” creando la Divisione Ricerca e Sviluppo Indonesia che risponderà all’Istituto HE R&D Lab per migliorare la collaborazione tra le basi di ricerca e sviluppo e quelle di produzione all’estero.

La Vehicle Solution Company (VS) mira a rafforzare le proprie capacità di acquisto, produzione e supply chain management grazie alla creazione di un gruppo operativo che gestirà in maniera integrata le operazioni relative al settore dei componenti per veicoli elettrici.

La Business Solutions Company (BS) ha creato una nuova divisione EV Charger Business per accelerare lo sviluppo completo del business delle soluzioni di ricarica per veicoli elettrici, lanciato lo scorso anno. Tutte le nomine sono effettive dal 1° dicembre e le promozioni entreranno in vigore il primo giorno del nuovo anno.

