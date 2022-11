La skill Alexa Edicola in Voce legge i giornali a ciechi e ipovedenti

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità del 3 dicembre, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, siglata UICI, annuncia la disponibilità della nuova skill per Alexa Edicola in Voce, realizzata con il supporto di Amazon.

UICI è la ONLUS che promuove in tutta Italia l’uguaglianza dei diritti per le persone cieche, ipovedenti e con disabilità plurime. Attraverso la nuova Skill Edicola in Voce, disponibile su tutti i dispositivi con integrazione Alexa, gli associati UICI potranno ascoltare la lettura di 25 testate locali e nazionali, tra quotidiani e riviste, in modo completamente gratuito.

Per iniziare, basterà dire “Alexa, apri Edicola in Voce” e la Skill guiderà gli utenti tramite la voce nei titoli di giornali o riviste, nelle edizioni regionali o nazionali, nelle aree tematiche e negli articoli disponibili. Una volta effettuata la selezione, Alexa leggerà l’articolo scelto. Alla riapertura della Skill, utenti UICI verranno accolti con l’ultima edizione della loro selezione più recente e potranno anche ascoltare le edizioni precedenti, fino a 7 giorni per i quotidiani, e fino al 2016 per le riviste. La Skill Edicola in Voce è pensata per offrire un’esperienza senza interruzioni tramite la voce, ma l’interfaccia può essere attivata anche tramite comandi touch sui dispositivi Echo dotati di schermo.

Gionali e riviste letti dalla skill Alexa Edicola in Voce

Qui di seguito riportiamo l’elenco delle 25 testate incluse nella Skill:

Avvenire, Giornale di Brescia, Il Centro, Il Corriere delle Alpi, Il Giorno, Il Mattino di Padova, Il Messaggero Veneto, Il Piccolo, L’eco di Bergamo, La Nazione, La Nuova Venezia, La Provincia di Como, La Provincia di Lecco, La Provincia di Sondrio, La Repubblica, La Stampa, La Tribuna di Treviso, Il Resto del Carlino. Riviste: Corriere Braille, Corriere dei Ciechi, Gennariello, Il Progresso, Kaleidos, Uiciechi.it, Voce Nostra.

Negli scorsi giorni Amazon ha reso disponibile in Italia Alexa Smart Properties for Senior Living, una versione di Alexa su misura per case di riposo e residenze sanitarie assistenziali. Nell’ultima beta iOS 16.2 Apple lavora a una nuova modalità di accessibilità personalizzata con icone giganti e testo in caratteri cubitali, oltre che comandi agevolati.

