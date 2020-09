Haylou GT2S: i nuovi auricolari true wireless, adesso più potenti e meno costosi a 16,99 euro

In questi mesi c’è un brand che più degli altri si è saputo distinguere per qualità in tema di auricolari true wireless low cost. Si tratta di Haylou, che continua a rilasciare modelli perfezionati delle sue cuffie senza fili. Questa volta si tratta di Haylou GT2S , che al momento si acquistano in offerta a 16,99 euro, direttamente a questo indirizzo.

La qualità probabilmente si deve anche al fatto che le cuffie, pur in assenza di loghi distintivi, siano parte dell’ecosistema Xiaomi. Haylou GT2S godono del supporto al Bluetooth 5.0 cos’ da assicurare qualità sonora e solidità nell’abbinamento.

La presenza del chip BT 5.0 elimina i tradizionali problemi di molti auricolari bluetooth, consentendo una qualità del suono elevata, e soprattutto stabilità di segnale, privi di lag o interruzioni. Non solo, tale sistema riduce i ritardi, offrendo così una migliore esperienza d’ascolto.

Il design è innovativo, non mancano neppure del case di ricarica con batteria da ben 310 mAh, che portano l’autonomia a circa 12 ore di utilizzo. In confezione l’apposito cavo di ricarica USB 2.0.

Gli auricolari dispongono di un diaframma in resina polimerica da 7,2 mm, che permettono bassi presenti, e toni alti e medi chiari e morbidi. Assistito dalla riduzione digitale del rumore DSP e dalla tecnologia AAC, gli auricolari si prestano anche a chiamate vocali stereo ad alta fedeltà. La distanza di funzionamento è la classica di 10 metri circa.

La batteria integrata di ciascun auricolare è di 43 mAh, con un tempo di ricarica di circa un’ora e mezza, per offrire quattro ore di riproduzione. Il peso di ciascun auricolare è davvero irrisorio, circa 3,7 grammi, dunque molto comode e discrete alle orecchie.

Il tasto posizionato sul piccolo auricolare consente, tramite un semplice click, di rispondere ad una chiamata, di gestire la musica e di richiamare l’assistente vocale.

