LG Eclair: la soundbar compatta con Dolby Atmos per gli amanti di cinema e musica

Finalmente un prodotto LG con un nome che trascende le solite sigle (anche se in realtà si c’è sempre dietro un “QP5”) ed evoca la forma del dolce da pasticceria francese dalle forme simili. LG Eclair, la soundbar più compatta presentata finora dall’azienda, che sarà disponibile a partire da oggi in Nord America e in Italia a partire da Settembbre.

La soundbar rappresenta una soluzione per gli ambienti più piccoli della casa grazie al suo design elegante e compatto, capace di adattarsi perfettamente in spazi limitati offrendo al contempo un suono immersivo e di qualità.

LG Eclair offre elevate prestazioni audio grazie al supporto di Dolby Atmos® e DTS:X, permettendo a chi la acquista di continuare a mantenere una relazione pacifica con i vicini di casa grazie al subwoofer potente e a basse vibrazioni. In appena 29,6 cm di lunghezza – solo un terzo rispetto alla precedente più piccola soundbar Atmos di LG, la SP8YA a 3.1.2 canali – LG Eclair si distingue per il suo design ovale impreziosito da un tessuto jersey in bianco o in nero, che può fondersi con qualsiasi arredamento.

LG Eclair è piccola, ma integra un efficiente sistema di diffusori a 3.1.2 canali a cui si abbina un potente subwoofer wireless e utilizza la tecnologia Meridian Audio per garantire dettagli e spazialità del suono. Se la sorgente non è codificata per il surround la tecnologia Horizon di Meridian trasforma a richiesta i contenuti stereo a due canali in un audio multicanale immersivo, per offrire un resa sonora ancora più ampia, garantendo un’esperienza di ascolto coinvolgente con un bilanciamento che rimane fedele alla registrazione originale.

La soundbar offre un’esperienza di visione migliorata grazie al supporto HDMI 4K pass-through che consente agli spettatori di accedere contenuti 4K HDR, tra cui Dolby Vision, collegando una sorgente UltraHD alla soundbar. Inoltre, l’elaborazione adattiva LG AI Sound Pro analizza il contenuto in riproduzione e applica automaticamente le migliori impostazioni audio in base al genere, enfatizzando di conseguenza voce, musica o effetto cinema.

LG Eclair è anche progettata pensando alla facilità d’uso e alla praticità. Sfruttando l’enhanced audio return channel (eARC) tramite HDMI, è possibile trasmettere su un solo cavo i segnali audio non compressi a 5.1 e a 7.1 canali o immersivi come Dolby Atmos e DTS:X che arrivano dalla TV , mentre il subwoofer wireless permette il libero posizionamento nella stanza senza cavi di collegamento alla soundbar.

Chi possiede un TV LG 2021 potrà anche beneficiare ancora più ricco grazie alla funzione TV Sound Mode Share, che sfrutta la potenza di elaborazione AI Sound Pro dei nuovi processori α (Alpha) con Intelligenza Artificiale per svelare le più nascoste sfumature dei contenuti riprodotti.

Le specifiche tecniche

– Canali: 3.1.2 canali con subwoofer wireless a basse vibrazioni

– Potenza: totale 320W (soundbar 20W x 5, subwoofer 220W)

– Audio: Dolby Atmos, DTS X, Meridian, AI Sound Pro

– Connessioni: HDMI 2.1 in/out (eARC, 4K Pass Through) / Ottico / Bluetooth 4.0 / USB

– Display: 3 indicatori LED

– Funzioni avanzate con TV LG 2021: TV Sound Mode Share / Soundbar Mode Control

Dimensioni:

– Soundbar: 296 x 59.9 x 126 mm

– Subwoofer: 388 x 291 x 185mm

Inoltre, al di là delle prestazioni sonore, LG ha progettato la soundbar Eclair non solo per elevare l’esperienza di intrattenimento a casa, ma anche per ridurre il suo impatto sull’ambiente. Questo sforzo nello sviluppo ha portato LG Eclair a essere riconosciuta come Eco-Product dalla Société Générale de Surveillance (SGS) SA in Svizzera.

Come detto La soundbar LG Eclair sarà disponibile sul mercato italiano a partire da settembre 2021 con un prezzo ancora da definire.