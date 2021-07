Automattic, proprietaria di WordPress, acquista Pocket Casts

Pocket Casts ha un nuovo proprietario. Si tratta di Automattic, che gestisce WordPress.com e ha recentemente acquistato Tumblr. L’annuncio arriva in queste ore tramite un apposito post sul blog.

Con l’acquisizione, spiega la società, Automattic cercherà di trovare il modo di combinare podcast a wordpress:

Come parte di Automattic, Pocket Casts continuerà a fornirti le funzionalità necessarie per goderti i tuoi podcast preferiti (o trovare qualcosa di nuovo). Esploreremo la creazione di integrazioni profonde con WordPress.com e Pocket Casts, rendendo più semplice la distribuzione e l’ascolto dei podcast

Pocket Casts è stato lanciato nel 2010 e venduto a NPR e a un gruppo di altri media otto anni dopo. È stato ben accolto, in particolare da siti come The Verge, perché è disponibile su tutte le piattaforme. Ha iniziato a monetizzare attraverso un programma chiamato Pocket Casts Plus, che addebita agli utenti una quota di abbonamento mensile per funzionalità come l’accesso all’app desktop e un’app Apple Watch autonoma, rilasciata nel 2019.

Pocket Casts è stato inizialmente messo in vendita a gennaio, dopo che il suo consiglio di amministrazione dei media pubblici ha votato a favore. L’app, scaricabile gratuitamente, stava perdendo denaro e NPR, si ritiene, abbia perso 800.000 dollari l’anno scorso.

È interessante notare che l’app Anchor di proprietà di Spotify ha annunciato una partnership con WordPress.com nel febbraio di quest’anno, che consente alle persone di trasformare i post del blog in contenuti audio con pochi clic. Sebbene la funzione si basi sulla tecnologia text-to-speech, l’idea generale parla chiaramente dell’interesse di WordPress nell’aiutare i blogger a comunicare attraverso i podcast.

Presumibilmente, Automattic continuerà a investire su questa visione con l’acquisizione di Pocket Casts. Sebbene Pocket Casts sia un’app di ascolto, è anche nota per le sue funzionalità di scoperta e cura. È possibile che Automattic possa spingere le persone verso i contenuti audio tramite WordPress.