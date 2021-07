WhatsApp prova il backup cloud sicuro per Android

Le chat di WhatsApp dispongono già di crittografia end-to-end, ma per quanto riguarda i backup online no. Eppure, presto anche questi potrebbero ricevere lo stesso trattamento.

Come osserva The Verge, WABetaInfo ha scoperto che l’ultima beta di WhatsApp per Android (2.21.15.5) include un test per i backup cloud crittografati end-to-end. In questo modo non ci si dovrà preoccupare che hacker o malintenzionati leggano facilmente la cronologia delle conversazioni.

Ci sono alcuni avvertimenti. Per poter sfruttare questa tipologia di backup, è necessario creare una password separata per ripristinare i backup e non sarà possibile recuperare le conversazioni se si perde il terminale e si dimentica quella password. In alternativa, è possibile creare una chiave di crittografia a 64 cifre, ma anche in questo caso non si potranno ripristinare i messaggi se si perde questa chiave.

Non è certo che WhatsApp rilascerà all’utente finale la funzione di backup cloud sicuri con la prossima versione stabile. Inoltre, non è chiaro se tutti coloro che utilizzano la nuova beta otterranno la stessa funzionalità di backup.

Il tempismo è comunque appropriato, o almeno sembra. WhatsApp ha appena iniziato a testare la sincronizzazione multi-dispositivo, per poter utilizzare WhatsApp anche in assenza di connessione con lo smartphone. Attraverso la beta multi dispositivo, ogni device avrà la propria chiave di identità, così da poter utilizzare WhatsApp su quella piattaforma, senza necessità dello smartphone.

Questi backup crittografati, probabilmente, non saranno disponibili su tutti i dispositivi, ma potrebbero comunque essere ben accettati dall’utenza, dato che sempre più persone utilizzano WhatsApp per le chat e le conversazioni quotidiane, lavorative e non.