LG espande webOS TVOS a 200 partner

Non solo Samsung, anche LG ha deciso di offrire il suo webOS ad altri partner. Dopo aver fatto debuttare una versione del suo tvOS a una manciata di produttori di smart TV e gadget di streaming di terze parti l’anno scorso, adesso il colosso ha aggiornato e ampliato webOS Hub a più di 200 partner tecnologici.

I marchi aggiuntivi, che includono Seiki, Eko, Stream System, Konka, Aiwa e Hyundai, segnano un aumento di dieci volte rispetto ai 20 partner di dispositivi che sono stati annunciati quando la versione “Hub” di webOS è stata introdotta per la prima volta all’inizio del 2021.

LG è uno dei maggiori fornitori di smart TV – e software operativo smart TV – nel mondo, controllando quasi il 20% del mercato internazionale dei tvOS, secondo la società di ricerca Omdia. LG afferma che 120 milioni di dispositivi in 50 paesi sono alimentati da webOS.

I partner Hub possono personalizzare e mettere a punto la schermata iniziale selezionando la combinazione di colori, applicando uno stile visivo coerente con la propria identità o inserendo un logo per la visibilità del marchio.

È una strategia simile a quella che Xperi sta implementando in Europa con un tvOS a marchio TiVo; allo stesso modo, anche Samsung di recente ha dichiarato di voler fornire il proprio sistema Tizen OS ad altri partner selezionati.

Nell’ultimo hub webOS, LG sta anche promuovendo funzionalità avanzate di usabilità e personalizzazione, fornendo agli utenti una selezione curata di contenuti da controllare in base ai loro gusti e preferenze.

Next Pick1, ad esempio, consiglia fino a tre programmi dal vivo, da stazioni di trasmissione o da un set-top box collegato, oltre a un titolo o un’app VOD. Il nuovo aggiornamento supporta anche Magic Explorer di LG, che visualizza informazioni rilevanti per i contenuti riprodotti, come le biografie degli attori e le location delle riprese.

Inoltre, webOS Hub offre un’esperienza di visualizzazione migliorata con Clear Voice PRO, una funzione che rende i dialoghi sullo schermo molto più facili da ascoltare.

Come per il webOS più tradizionale, webOS Hub supporta le principali app di streaming tra cui Netflix, Disney Plus e Amazon Prime Video, così come il servizio di contenuti premium gratuito di LG, LG Channels.

Ancora, tvOS sta aggiungendo vMVPD fubo TV e il popolare servizio di gioco cloud NVIDIA GeForce Now.