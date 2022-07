Xiaomi Mi Band 7 Pro, dove acquistarla in offerta a 72 euro

Se Xiaomi Mi Band 7 non vi basta, sappiate che da quest’anno il colosso cinese ha scelto di raddoppiare la propria offerta, proponendo all’utenza anche Xiaomi Mi Band 7 Pro. Come lascia intuire lo stesso nome, si tratta di una versione più potente, con un design tutto nuovo, e tante caratteristiche in più. Ad iniziare dal GPS. In fondo, costa appena 20 euro in più rispetto al modello base, con spedizione gratis. Cliccate qui per acquistarla in offerta.

La prima evidente differenza rispetto al modello base è il design. Non più tondeggiante come da tradizione del braccialetto, ma leggermente più squadrato, e con un display più ampio, che va quasi ad invadere il panorama degli smartwatch. Lo schermo è da 1,64 pollici e le dimensioni complessive del bracciale sono di 44,7 x 28,8 x 11 mm, con un peso netto di circa 20,5 grammi senza il cinturino.

Naturalmente si tratta di un quadrante a colori con tecnologia AMOLED e ampia risoluzione da 280×456, con una densità di PPI 326. Gode dei tutti i sensori di cui alla versione normale, quindi il sensore di accelerazione, giroscopio, sensore ottico di frequenza cardiaca e ossigeno nel sangue.

In più, ha il sensore di luce ambientale per regolare automaticamente la luminosità. Quel che, però, differenzia questa band dal modello standard è la presenza del supporto GNSS, NFC, e della presenza del GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZ5S. Questo vuol dire che si potrà lasciare lo smartphone a casa per avere al polso uno strumento in grado di tracciare e geolocalizzare il vostro allenamento.

Al suo interno una batteria da 235 mAh, che si ricarica in appena un’ora, ma che consente dai 6 ai 14 giorni di autonomia, a seconda dell’utilizzo che se ne fa. Naturalmente, non mancano tutte quelle funzioni presenti nel modello standard, come il tracciamento degli allenamenti, la possibilità di verificare battiti cardiaci, percentuale di ossigeno nel sangue, notifiche al polso, e altro ancora. E’ sempre resistente 5ATM, quindi vi consentirà di immergerlo in acqua fino a 50 metri.

Supporta sia iOS, che Android, e si acquista a questo indirizzo in offerta a poco più di 70 euro con spedizione gratuita.