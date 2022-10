Sky e Adobe The Edit promuove l’inclusione digitale tra gli studenti

Sky annuncia che collabora con Adobe per The Edit, iniziativa che mira a sviluppare le competenze digitali e sensibilizzare sull’emergenza climatica gli studenti delle scuole italiane. The Edit è un progetto online rivolto agli studenti di età compresa tra gli 8 e 18 anni: mira a contrastare l’esclusione digitale, coinvolgendo i ragazzi nella produzione di un contenuto giornalistico sui cambiamenti climatici. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Adobe, partner per lo sviluppo di contenuti creativi ed è parte integrante del programma Sky Up sviluppato dal Gruppo Sky dedicato al problema del divario digitale.

L’iniziativa è rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia. Il progetto offre alle classi che aderiranno gli strumenti per realizzare un servizio giornalistico di 90 secondi sull’emergenza climatica, potendo contare sui materiali didattici disponibili su un portale dedicato e scegliendo tra i quattro macro-temi proposti: Natura, Energia, Alimentazione e Mobilità.

Il progetto, già sviluppato con successo nelle scuole del Regno Unito, può contare sulla collaborazione con Adobe, che metterà a disposizione gratuitamente Adobe Express e Adobe Premiere Rush, applicazioni per lo sviluppo di contenuti creativi digitali – dalla progettazione grafica all’editing video – pensati per gli utenti non professionisti per aiutarli in modo semplice nello sviluppo di progetti multimediali.

Gli studenti potranno così sviluppare e perfezionare le digital e soft skill necessarie alla loro crescita personale, come l’uso dei software e l’interpretazione dei dati, la capacità di lavorare in gruppo e il problem-solving, così come la capacità di riconoscere le fake news e l’attendibilità delle fonti.

Per partecipare, i docenti potranno registrare le proprie classi sul sito dedicato e gli studenti avranno tempo fino al 19 marzo 2023 per presentare il loro servizio giornalistico. I progetti verranno valutati da una giuria di esperti in tecniche di comunicazione e giornalismo, che selezionerà i tre migliori, uno per ogni grado scolastico. Ciascuna classe vincitrice riceverà 5.000 euro in materiale didattico e avrà la possibilità di vedere il proprio servizio giornalistico in onda sui canali di Sky TG24.

Negli scorsi giorni Adobe ha presentato Adobe Premiere e Photoshop Elements 2023 con aggiornamenti AI e maggiore velocità: ne abbiamo parlato in questo articolo di macitynet.